«Esci le canzoni belle non la fi**», bufera su Nina Zilli. Accuse a Elodie? La cantante chiarisce

(OPEN), 17 dicembre 2022 – Un post pubblicato da Nina Zilli ha scatenato una tempesta di polemiche social. Che involontariamente ha travolto anche la sua omologa Elodie.

Tutto nasce da una frase che la Zilli ha rilanciato sui suoi profili: «Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle, non la pheega». Un suggerimento che secondo molti sarebbe stata una frecciatina all’artista romana, che lo stesso giorno aveva annunciato con una foto su Instagram l’uscita dei biglietti per il suo show al Mediolanum Forum di Milano, previsto per venerdì 12 maggio 2023. Una supposizione partorita dalla mente di «piccoli maligni» e «gossippari malefici», a detta della Zilli stessa. Che, dopo il putiferio scatenato dall’ipotesi, accorre a ribadire che non ce l’aveva con Elodie. Ma con Billie Eilish: racconta infatti di aver visto un concerto in cui la cantautrice statunitense era «vestita tipo palombaro», dopo il quale era accorsa a pubblicare lo sfogo su Twitter.

Il contrattacco dopo le voci

E a chi nella sua riflessione ha colto un riferimento all’autrice di Ok.Respira rivolge un pensiero: «Analfabeti funzionali vittime di clickbaits vi scatenaNO e fomentano, COME ULTRAS. Senza che vi rendiate conto che è TUTTO MONTATO TUTTO FINTO!». Si lancia poi in riflessioni di più ampio respiro: «Vivere di numeri e di click sta portando questa società alla deriva. E l’arte infatti soffre di mancanza di contenuti è spesso solo marketing e mercificazione». Ma conclude senza rimangiarsi il concetto di base: «CONFERMO E SOTTOSCRIVO: GIOVANI CANTANTI E/O CANTAUTRICI USCITE LE CANZONI BELLE!!!!!!! LA MUSICA VUOLE BUONA MUSICA PRIMA DI TUTTO!!!!!!!».