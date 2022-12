In mostra a Roma opere dell’artista Sante De Biase (FOTOGALLERY)

Presso l’imponente complesso monumentale, autentico centro religioso e artistico, Pio Sodalizio dei Piceni, in Roma, ad un tiro di schioppo della centralissima Piazza del Panthéon, si è tenuta una grandiosa mostra di dipinti di artisti ( oltre una trentina), provenienti da ogni dove d’Italia, convenuti a configurare le proprie qualità artistiche con personalissime composizioni dell’Arte pittorica nelle più svariate espressioni creative, indirizzate alla moderna essenzialità, sempre più variegata nel suo guardare in avanti, e in altro modo, magari selezionando il passato, da cui prende il meglio e il peggio dell’intellegibile, a corollari ” dell’oltre vedere”. Si diceva che, a tale Mostra del colore, ha partecipato con egregio riscontro e lusinghiero consenso l’eclettico artista sipontino, Sante De Biase , celebre, fra l’altro, per le sue originalissime e visionarie creazioni presepiali. Basti riferirsi all’artisticamente monumentale suo presepe, di ammaliante bellezza, allestito nella celebre abbazia di San Leonardo in Lama Volara ( SP per Foggia, a 10 Km da Manfredonia). Senza parlare poi della faraonica opera monumentale ,denominata ” Onda”, innalzata con materiali in plastica riciclati, in memoria del Sindaco Pescatore, in Acciaroli, trucidato dalla camorra. E ancora di stupendi ritratti e incantevoli marine, e di quant’altro. L’artista , Sante De Biase, ha presentato tre magnifiche opere ( come da regolamento), tre creazioni pittoriche di grosso spessore artistico, che andremo a recensire e chiosare nel loro farsi pregevolissime opere del suo ingegno altamente immaginoso per Arte, a empirismo fantasticamente epifanico “dell’oltre configurare”, in accezione di pure intuizioni gnoseoligiche, a interazione immaginifica del colore, in sinergie tonali di visionarietà onirica, solutrici di affastellati metamorfici.

Inoltrandoci con la fantasia, ci si imbatte nei tre dipinti, in mostra a Roma, a cominciare dai dai primi due segmenti, configurati come “Campi di forze”, con sottotitoli di ” Genesi” (olio su tela; cm 58 x 75) e ” Libertà” (olio su tela; cm 80 x 100). L’Universo pullulante di forze note e ignote, voltolanti a sprigionarsi puntiformi nelle diversità coloristiche e conflagrazioni vorticanti alla ricerca di forme visibili in uno scabro colorismo erompere turbinanti dal Caos primordiale, in genesi immaginosa , in embrioni formarsi a conati monadologici in unità infinite numerico/spirituali, vagolanti dal caos delle cromie cozzanti, duellanti in sorta di leggi di sopravvivenza evoluzionistica, in senso di metempsicosi pacificatrici, tese alle armonie di estetiche naturalistiche, fungenti iconografie della trascendenza nel loro farsi visibili, deflagranti da bocche eruttive fiammeggianti in alberature verdeggianti, a chiome volitolanti metamorfiche in genesi immaginifiche, o forse quell’ignoto che vuole disegnarsi epifanie a mezzo di una elementare coloristica e uscirsene puntiforme per visualizzarsi voltoloni in complessità visibilmente enigmistiche, a mettere paletti, a dettare limiti fittizi, pure stellanti frammentarietà universali, e girandolanti assumere connotazioni per fortuite aggregazioni. E le immagini, per rovello di materia in perenne turbinio atomistico, così congetturare, e venirsene fuori dal Caos primordiale galoppanti, superbi destrieri, dal nitrito pugnante, nell’aeriforme scalpitio e in quelle criniere ondeggianti, e pur vittoriose, in quel vento di bufere monadologiche, in girellio vorticante, ed in fantasie intuitive disegnarsi e configurarsi immagini e figure prigioniere, frantumare così catene e venire fuori con la forza plasticamente prorompente di cavalli, lanciati alla vittoria in un agone perenne contro l’informe atomistico, e scolpirsi pitturante in quel colorismo ad accentuazione convergente del celestino nel verdognolo, e, qui e lì, nel far capolino, in evanescenze ruotanti, il dorato della solarità, che si sprigiona lieve dalla cieca tenebra in quell’imperioso, criniere al vento, trionfale, in plastica estetica, galoppare alla luce, a sillogismi demiurgici dall’iperuranio platonico, a modellamento gnoseoligico.

E poi, col dipinto ” illusione pareidolitica”(olio su tela; cm 38×53), nel percorso creativo dell’artista Sante De Biase, il combinarsi e lo scombinarsi del reale, nella sua visione illusoria, in quella nuvolaglia, a turbolenza cromatica del violaceo emergere nel bluastro tingersi nel notturno frammentato soggiacente, e, di lì, dalle tenebre recondite di una psicologia, a suo vedere artistica, disegnarsi in volti, in tanti volti dallo sguardo imbambolato, perso nel vuoto, nello stupore attonito di creature, tirate alla visione, a tratteggio evanescente, appena contornato, in fisionomie paradossalmente grottesche nelle varie accezioni dell’illusione, quasi malattia dell’Arte, che guarda con gli occhi stralunati del subconscio/inconscio altre esistenze fittizie della figurazione delirante, gironzolanti mute e spaesate in una coloristica dalle tonalità decisamente voltolate alla turbolenza allucinatoria, in impressioni chiazzate a volti e facce per inebriamento di mute meraviglie, a stupori imbambolanti, nel caos guazzabugliante delle cromie intuitivamente captanti.

E l’egregio artista , Sante De Biase, si è così presentato alla prestigiosa mostra collettiva, in Roma, nel monumentale complesso dei Pio Sodalizio dei Piceni, in San Salvatore in Lauro nel cuore della Città Eterna, riscuotendo grande apprezzamento e lusinghieri consensi di pubblico e di critica.

Lorenzo Prencipe

