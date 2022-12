Manfredonia. “Il fatto non sussiste”, assolto 67enne dall’accusa di atti persecutori

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 17 dicembre 2022. Il Tribunale Penale di Foggia – Ufficio Gip – all’esito del rito (giudizio) abbreviato, ha emesso una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti di Armando La Scala, accusato di aver commesso il reato punito dall’art. 612 bis c.p.: atti persecutori, meglio noto come reato di stalking.

Il processo traeva origine da una denunzia querela presentata nell’Ufficio del Commissariato di Manfredonia, dalla presunta parte offesa il quarantaduenne manfredoniano F.E. nei confronti di La Scala A..

Si racconta in denuncia che nel marzo dell’anno 2021 il F.E. in compagnia di amici si trovava dinanzi a un Bar di Manfredonia, quando veniva raggiunto dal La Scala (imprudentemente definito in denuncia come “pregiudicato”) che da tempo, in più occasioni, lo perseguitava e molestava con condotte reiterate e proferendo in pubblico nei confronti della presunta parte offesa espressioni gravissime ed altamente ingiuriose, in modo da costringere la presunta parte offesa ad alterare le proprie abitudini di vita, e segnatamente in modo da costringere la vittima ad evitare i posti frequentati dal La Scala nonché ad allontanarsi da quest’ultimo al suo arrivo.

A sostegno dell’ipotesi accusatoria, venivano acquisite nei verbali di SIT innanzi al Commissariato di Manfredonia, settore anticrimine, dichiarazioni rese da tre soggetti vicini alla presunta parte offesa (tale C.A., C.M.,T.M.,) che candidamente offrivano il loro contributo alla tesi accusatoria.

All’esito del giudizio di abbreviato (ove la presunta parte offesa si costituiva anche parte civile con il patrocinio del suo difensore), il la Scala con l’intervento del proprio legale e la predisposizione di una accurata strategia difensiva, veniva definitivamente assolto con la formula più ampia ai sensi dell’art. 530 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”.

Si è fatta luce, commenta il legale avv. Ciociola, su una vicenda che ha ristabilito dignità e giustizia per il La Scala che ricordo essere soggetto immune da pregiudizi penali e quindi assolutamente incensurato. Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni di SIT dei presunti testimoni di parte o partigiani, acquisite nell’ambito del fascicolo del giudizio di abbreviato, al fine di apprezzarne la portata, si ritiene che non solo non hanno superato per il Giudice il vaglio di attendibilità e credibilità dei dichiaranti, ma di certo, prosegue il legale, hanno cercato di minare, senza riuscirci, il normale funzionamento dell’attività giudiziaria, che è stata per una scansione processuale fuorviata da deposizioni non vere, false e/o reticenti.

Il la Scala si è riservato la possibilità di denunciare all’A.G. i falsi testimoniche con le loro dichiarazioni rese al Commissariato di Manfredonia hanno inteso coscientemente dichiarare fatti o condotte non rispondenti al vero oltre al cosciente intendimento di tacere su circostanze rilevanti per l’accertamento della verità (quella vera) dei fatti, oltre ad avanzare istanze risarcitorie per quanto accaduto poiché la condotta criminosa ascritta all’imputato La Scala non è mai esistita è questi, è stato riconosciuto in sentenza con formula piena come innocente in virtù di una sentenza con cui il GIP ritiene non fondata la responsabilità dell’imputato.