ANSA. Raggiunto , a quanto si apprende da fonti di governo, l’accordo politico in maggioranza sull’aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. La modifica alla Manovra sarà introdotta attraverso un emendamento dell’esecutivo, in via di definizione.

Il governo sta lavorando alla definizione di un pacchetto di emendamenti alla manovra.

I vari ministeri, nel frattempo, hanno inviato le loro proposte, che ammontano a 68 secondo una tabella con la data di ieri.

Fra queste ipotesi – non necessariamente destinate a entrare fra gli emendamenti dell’esecutivo -, ci sono ad esempio quelle del ministero delle Infrastrutture per rifinanziare per 50 milioni per il 2023 sia il marebonus sia il ferrobonus, ossia le misure volte a incentivare la diversione modale nel trasporto marittimo e ferroviario . Una delle proposte del ministero dell’Istruzione è legata al Pnrr, per consentire l’utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra progetti del Piano.

E’ ancora in fase di valutazione da parte di governo e maggioranza l’ulteriore stretta in manovra al Reddito di cittadinanza, con la riduzione da otto a sette mensilità di sussidio nel 2023. Lo si apprende da fonti dell’esecutivo, secondo cui questa soluzione libererebbe risorse per circa 200 milioni di euro.

Sulle bollette “stiamo studiando un meccanismo in cui il calcolo della bolletta dovrebbe in un qualche modo incentivare il risparmio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato alla Festa dei 10 anni di FdI. “Cioè dare una fascia protetta di consumo del 70-80% degli anni precedenti tutelato allo stesso prezzo, poi se qualcuno consuma di più paga un prezzo più elevato. E’ un meccanismo molto complicato che potrebbe esordire la prossima primavera”, ha aggiunto.