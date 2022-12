Mostra presepiale Associazione Presepistica ‘‘Giuseppe Furio’’

STATOQUOTIDIANO.IT. Con il patrocinio del Comune di Manfredonia, della Regione Puglia, e con il contributo dell’Associazione ‘’Io sono partita Iva’’ di Manfredonia, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 10.30, nel salone della parrocchia Stella Maris, alla presenza del Sindaco, ing. Gianni Rotice, e del parroco, don Alessandro Gambuto benedicente, si è inaugurata la mostra presepiale, realizzata dall’anzidetta Associazione, giunta alla decima edizione, con la partecipazione di storici allestitori dell’arte presepiale, e di nuovi giovani iscritti, a cimentarsi in questa passione, che tiene occupata la mente tutto l’anno nell’ideazione creativa di nuove scoperte ed opere sorprendenti in viaggio verso il perfettibile, in una sfida continua con materiali nuovi e vecchi, a migliorie sperimentali sui percorsi della meraviglia.

Pregevoli opere presepiali sono state presentate con diverse tecniche e svariati materiali, addomesticati all’uso e allo scopo, che si stagliano, a misura egregia, in belle convergenze di sapienti fatture.

Piace ora passare, in succinta rassegna recensiva, tutte le creazioni presepiali, che vedono visitatori in presenza numerosa.

A cominciare dal decano presepiale, Matteo Guerra, da oltre un sessantennio a creare e immaginare scene, arricchite, di volta in volta, dalla sua innumerevolissima collezione di statue, acquisita nella sua instancabile, continua ricerca di nuove originali fisionomie. E così, quest’anno, la sua attenzione si è posata sul pittoresco pastorale delle Settecento napoletano, nel popolaresco dei festosi cortili, dal chiacchierio giulivo per la nascita del Bambinello.

E l’opera presepiale, poi, di Francesco Rinaldi, scelta come frontespizio di un grazioso calendario, riportante tutte le altre creazioni, si diceva di un’opera, la sua, ad ambientazione e tonalità cromatica, sospese fra reale e surreale. Per venire, così, in in questa rassegna, alla grandiosità presepiale di Salvatore Piccoli, disegnata artisticamente nelle sontuose architetture di fabbricati innalzarsi, pietra su pietra, in paesaggi rupestri, bilicanti fra realismo e fervida fantasia scenica, in estetica ammaliante, per le fascinose profondità, in prospettive fuggenti, distendersi, per vicoli serpeggianti, nell’imponente maestosità del caseggiato ergersi sognante, in assorta vigilanza della Nascita.

La quale si configura, con la creazione di Francesco Ciociola, nel paesaggio dalle armoniose forme contorte del legno nell’immaginifica essenzialità del modernismo. Così, come nell’opera di Maria Fabiano, a configurare la Natività, nelle sue sacre icone, colorata sulle nude pietre immerse nello stellato. E passare al giovane Michele Prencipe, che ha collocato la sua opera in suggestive spelonche comunicanti, ad ambientazione catacombale, nella fioca penombra, spalancata nel placido notturno lunare. Similmente Raffaele Mazzamurro, che ha situato, in fabbricato, ad archi portanti, la Natività illuminata da luci celestine a contrastare diffuse penombre.

Ci imbattiamo poi nella creazione di Matteo Musceggola, stagliata in edifici simmetrici, al cui centro ci vedi la Natività in affollamento adorante. In rassegna, ancora, l’opera, in immaginazione, di Antonietta Catanese, in un fabbricato, con tettoia in travature, sorretta da un alto mattonato, e frontalmente due archi, al cui centro è posta la santa Natività.

Grazia Maria Fariello, invece, ha riprodotto fedelmente la chiesta della Stella Maris, dalla facciata, illuminatafino al campanile, e la porta, sotto il protiro. Nel suo interno fiammeggiante di luci, spalancata ad accogliere fedeli e Re Magi.

Giuseppe Mansi ha fabbricato la sua composizione presepiale con un maestoso arco frontale, immettente in mignano, pensato nelle screpolature del tempo. A suggello memoriale della bella mostra, col contributo dell’impresa COSMIC-COSTRUZIONI & IMPIANTI, è stato stampato un calendario a muro e uno da tavolo, con un’opera presepiale, infine, da assegnare a sorte con una lotteria a fine rassegna.

Dicembre 2022

Lorenzo Prencipe

