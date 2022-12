Opus Manfredonia: il rosso del Natale deve intrecciarsi con quello della solidarietà

(comunicato stampa), Manfredonia, 17 dicembre 2022 – Il Consorzio “Opus”, ente gestore del centro antiviolenza, “Rinascita Donna”, dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, domenica 18 dicembre, alle 11, nel parco davanti al castello, inaugurerà il presidio contro la violenza di genere. Simbolo potente di questo messaggio è una scarpetta rossa, generosamente donata e illuminata dall’associazione “Io sono partita IVA”, posizionata accanto alla panchina rossa già esistente.

Il Natale, infatti, attraversa indistintamente ogni credo e dissemina una sorta di calore condiviso, nel quale brutte notizie non trovano spazio. Proprio il lungo periodo delle festività natalizie permette alle coppie di passare più tempo in compagnia, e questo non rappresenta un sollievo per tutte.

La scelta di “tutte” non si deve ad uno strappo all’inclusività, ma si lega ad un onnipresente fantasma delle nostre comunità: la violenza di genere. Le pressioni familiari legate alle numerose ritualità che ricadono nelle festività imminente e le lunghe giornate passate col partner, sono tra le cause che provocano un importante incremento di casi di violenza domestica, trasformando in un incubo questo periodo dell’anno. Davanti a questo dato il rosso del Natale deve intrecciarsi con quello della solidarietà.

Proprio quest’oggi, venerdì 16 dicembre, la cronaca ha riportato il caso di un brutale omicidio di una donna, ad Apricena, per mano del marito. Ecco che un pensiero di vicinanza si rivolge anche alla prole.

Allora, la speranza, di cui l’istallazione vuole essere traccia, è quella di non smettere mai di rappresentare un instancabile punto di riferimento per chi ne ha bisogno; quindi, rafforzare la conoscenza dei servizi del territorio e accendere una luce su una piaga sociale sulla quale ancora va nutrita una consapevolezza collettiva.

Per info rivolgersi ai numeri del Centro Anti Violenza 0884.519691, cellulare 349.5193603 e numero verde 800.022999.