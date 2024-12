Bestialità tifosi del Manfredonia: “15mila euro di danni” per bagni vandalizzati a Brindisi

Ammonta a più di 15mila euro, a una prima stima, il conto dei danni nel settore ospiti dello stadio Fanuzzi causati dalle scorribande di alcuni supporters del Manfredonia al termine del match di domenica pomeriggio. L’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto, qualora non ci fossero i presupposti per un risarcimento danni da parte della società dauna, oltre a dover sostenere altri costi a sue spese, informerà il Prefetto dei danni subiti per attivare immediatamente l’Osservatorio nazionale. Ieri mattina tecnici e amministratori comunali hanno effettuato un sopralluogo nell’impianto e raccolto tutte le documentazioni del caso. Sono stati devastati sia il bagno degli uomini che quello delle donne, posti sotto la curva nord. Tutto è accaduto al termine del match, quando i cento tifosi sipontini giunti al Fanuzzi sono rimasti chiusi all’interno della porzione a loro riservata per più di mezz’ora dal fischio finale, perché in quei frangenti un gruppo di ultras brindisini ha cercato il contatto con gli avversari, passando per il parcheggio antistante la tribuna centrale.

La Digos di Brindisi sta svolgendo le indagini per rintracciare i responsabili, vagliando anche le immagini delle telecamere situate nell’impianto. Così si ripropone il tema dell’agibilità dello stadio brindisino. Molto probabilmente il settore ospiti sarà dichiarato inagibile fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Ciò limiterà ulteriormente la capienza ufficiale, già di per sé stimata in circa 4.500 posti (di cui 1.200 di curva sud). Questo perché, nonostante l’omologazione dello stadio sarebbe dovuta giungere entro febbraio scorso, non è ancora arrivato l’ok della Commissione provinciale pubblico spettacolo, che consentirebbe di riportare la capienza a 7.235 posti.

Capienza che potrebbe essere ritoccata all’insù quando lo stadio beneficerà dei nuovi interventi di restyling in vista dei Giochi del Mediterraneo. La gara d’appalto sarà pubblicata entro febbraio. Da quanto trapela dagli addetti ai lavori, sembra definitivamente tramontata per motivi tecnici e di fattibilità economica l’auspicata unione tra la curva sud e la nuova gradinata, che sorgerà dopo l’abbattimento di quella esistente e la ricostruzione del settore, recuperando così qualche centinaio di posti attraverso il recupero dell’ex settore ospiti.

Non sembrano esserci speranze, invece, per il terreno di gioco, che nonostante i 700mila euro investiti poco più di un anno fa e gli interventi successivi, versa nuovamente in uno stato pietoso e domenica, dopo le piogge del giorno prima, ha messo in difficoltà i protagonisti in campo.