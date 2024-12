Camion travolge furgone dei servizi sociali fermo sulla corsia di emergenza: morta 26enne

Una tragedia si è consumata sull’autostrada A4, dove un camion ha travolto un furgone dei servizi sociali fermo sulla corsia di emergenza, causando la morte di una giovane donna di 26 anni. L’incidente è avvenuto all’altezza di Cessalto, in provincia di Treviso, e ha scosso profondamente la comunità locale. La vittima, che si trovava a bordo del furgone, stava svolgendo attività di assistenza quando il mezzo è stato violentemente colpito dal tir.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il furgone era fermo sulla corsia di emergenza per motivi che non sono ancora del tutto chiari. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale, che sta cercando di ricostruire con precisione l’accaduto. Sembra che il conducente del camion non si sia accorto della presenza del veicolo fermo e non abbia fatto in tempo a evitare l’impatto. Lo schianto è stato devastante: la 26enne, che si trovava nel furgone insieme ad altri colleghi, non ha avuto scampo.

I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Gli altri occupanti del furgone sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, dove si trovano sotto osservazione. Le loro condizioni non sono gravi, ma il trauma per quanto accaduto resta indelebile.

Il tratto dell’A4 dove si è verificato l’incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, causando lunghe code e disagi alla circolazione. Gli agenti della polizia stradale hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l’area e raccogliere tutti gli elementi necessari per comprendere la dinamica del sinistro. Sarà fondamentale accertare se il tir procedesse a velocità sostenuta o se ci siano stati altri fattori che hanno contribuito all’incidente.

La notizia ha lasciato sgomenti familiari e amici della vittima, descritta come una ragazza solare, dedita al lavoro e sempre pronta ad aiutare gli altri. Lavorava nei servizi sociali con grande passione, e proprio questa sua dedizione l’aveva portata a bordo del furgone quella mattina. Le comunità locali hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane, mentre il sindaco del comune di residenza ha annunciato il lutto cittadino in segno di rispetto.

Questo incidente riapre il dibattito sulla sicurezza stradale e sulle condizioni delle corsie di emergenza, spesso utilizzate in situazioni di rischio. Molti si chiedono se l’accaduto avrebbe potuto essere evitato con controlli più rigorosi o segnalazioni più visibili per i veicoli in transito. Gli esperti sottolineano che fermarsi in autostrada, anche sulla corsia di emergenza, rappresenta sempre un pericolo, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o traffico intenso.

La polizia stradale continua le indagini e nelle prossime ore verrà interrogato il conducente del camion per chiarire ulteriormente la dinamica e le responsabilità dell’incidente. Nel frattempo, l’autostrada è stata riaperta alla circolazione, ma il punto in cui si è verificato l’impatto rimane segnato dal dolore per la perdita di una giovane vita.

