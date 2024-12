Caso Fiscarelli a “Chi l’ha visto?”: per la Sciarelli “E’ chiaro che l’hanno fatto scomparire” - Fonte Immagine: ADNKronos

Caso Gennaro Fiscarelli, l’indagine passa ai RIS: l’omertà di Cerignola e la battaglia per la verità

Proseguono senza sosta le indagini sulla scomparsa di Gennaro Fiscarelli, il 32enne di Cerignola (Foggia) di cui si sono perse le tracce lo scorso 5 ottobre 2024. Un giallo fitto e doloroso che si protrae da oltre due mesi, mentre cresce l’angoscia della famiglia e il silenzio della comunità sembra diventare sempre più assordante.

Un’uscita di casa e la notte maledetta

Come riportato da Tag24.it, quella sera Gennaro era uscito per partecipare alla tanto attesa “Notte Bianca dello Sport”, un evento molto sentito dalla comunità. Prima di allontanarsi con l’auto di famiglia, una Fiat Bravo amaranto, aveva salutato sua madre, Giuseppina, alla quale era profondamente legato. Ma il rientro non è mai avvenuto.

L’ultima persona ad averlo visto è un coetaneo, che Fiscarelli aveva accompagnato a casa verso le 2 del mattino. Poche ore dopo, la madre denuncia la scomparsa ai Carabinieri, e arriva una notizia sconvolgente: l’auto di Gennaro viene ritrovata carbonizzata in una zona periferica.

Nei pressi del veicolo emergono dettagli inquietanti: macchie di sangue, capelli e il cellulare del giovane, spento ma stranamente intatto. L’ipotesi più terribile prende forma: qualcuno potrebbe aver fatto del male a Gennaro.

I RIS di Roma entrano in azione

Secondo quanto riferito in esclusiva da Tag24.it, nuovi oggetti sono stati ritrovati nei pressi della macchina bruciata. Tra questi, una felpa nera con cappuccio, un inalatore per l’asma, frammenti di vetro e altri oggetti carbonizzati.

“Le indagini non si sono mai fermate,” ha dichiarato Giuseppina, madre di Gennaro, a Tag24.it. “I Carabinieri hanno inviato tutto ai RIS di Roma per un’analisi approfondita. Personalmente, credo che quegli oggetti non appartengano a mio figlio, ma gli investigatori vogliono evitare di tralasciare qualsiasi dettaglio.”

La famiglia si aggrappa alla speranza che dalle analisi possano emergere nuove risposte. “Non sappiamo ancora i risultati, ma abbiamo fiducia nel lavoro degli inquirenti. Questa è l’unica evoluzione concreta a più di sessanta giorni dalla sua scomparsa,” ha concluso la madre.

Un silenzio assordante a Cerignola

Come evidenziato ancora una volta da Tag24.it, un elemento preoccupa più di tutti: il muro di omertà che sembra avvolgere Cerignola. “Non comprendo questo silenzio. Gennaro non era un criminale, era un bravo ragazzo. Eppure nessuno viene a trovarmi, nessuno dice nulla,” ha denunciato con forza Giuseppina, sottolineando l’assenza di solidarietà da parte della comunità.

Anche Tommaso Sgarro, consigliere comunale di opposizione, ha rilasciato dichiarazioni a Tag24.it: “È evidente che qualcuno sa qualcosa e non parla. Abbiamo fatto affiggere uno striscione per mantenere alta l’attenzione, ma la reazione della città è stata tiepida. Gennaro merita verità e giustizia.”

Secondo Sgarro, la situazione riflette un problema profondo: “Si è creata una cortina di silenzio, anche tra le persone più vicine al ragazzo. Questo genera sospetti e dubbi. Conoscevo Gennaro personalmente: era un giovane sensibile, lontano da ambienti malavitosi, e questo rende ancora più strano l’atteggiamento della comunità.”

L’appello per la verità

Mentre le indagini proseguono, la famiglia e i pochi amici vicini continuano a chiedere risposte. “Qualcuno deve parlare. Anche in forma anonima, se necessario. Ogni piccolo dettaglio potrebbe essere fondamentale per capire cosa sia successo,” ha ribadito ancora una volta Sgarro a Tag24.it.

A più di due mesi dalla scomparsa di Gennaro Fiscarelli, l’unica certezza è l’impegno degli investigatori e la speranza che la verità venga finalmente a galla. Perché, come sottolineato dalla madre, “Gennaro non può diventare un fantasma”.

