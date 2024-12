Negli ultimi mesi accade con una frequenza allarmante in Puglia, dove i conti tra famiglie criminali rivali si regolano col piombo dei proiettili. Quanto accaduto a Corato, in provincia di Bari, è l’ennesimo episodio che lascia per terra un uomo e un altro viene ferito. Tutto questo in mezzo ai passanti. Una grave episodio di violenza che ha scosso gli abitanti della cittadina pugliese.

«Purtroppo Corato è stata segnata da una brutale sparatoria in un quartiere di edilizia residenziale pubblica. Una vera esecuzione tra famiglie peraltro imparentate che ha lasciato un morto e un ferito grave. Dobbiamo essere uniti e chiedere una reazione decisa ed efficace da parte di Forze dell’Ordine e della Magistratura, che di fatto tarda ad arrivare», è il commento a caldo del sindaco Corrado De Benedittis, membro del comitato direttivo di Avviso Pubblico.

«Gli spari di ieri sera sono una ferita per l’intera città – continua il sindaco – Corato non si piega a questa violenza efferata e gratuita, ma non può essere lasciata sola, come non possono essere lasciati soli tutti i comuni di questo nostro territorio. Da tempo i sindaci chiedono più indagini, più controlli sul territorio e più risultati. Certamente, serve una svolta che non può più attendere. Altrimenti, potrebbe essere tardi».

Un grido di allarme che non può restare inascoltato. Episodi di tale gravità rappresentano una chiara minaccia alla sicurezza e alla tranquillità dei territori, nonché al tessuto democratico delle nostre comunità. Eventi di questo tipo non possono e non devono essere sottovalutati: richiamano con forza la necessità di un impegno corale da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della società civile e del mondo politico per promuovere la cultura della legalità democratica e costituzionale e contrastare ogni forma di violenza e criminalità.

«Una previsione scontata, siamo stati facili profeti», gli fa eco Michele Abbaticchio, Vicepresidente di Avviso Pubblico. «Il livello di impunità è elevato e i sindaci si trovano in mezzo a guerre urbane di faide criminali che hanno il grilletto facile. Ci stiamo avvicinando alla media di una sparatoria urbana ogni tre mesi, con una preoccupante conta dei morti. La gente ha paura e lamenta la sensazione di tornare verso tempi bui. Dobbiamo restare insieme, continuando ad aumentare il nostro contatto con la paura quotidiana della società civile, ricordando che la collaborazione con le forze dell’ordine è l’unica strada possibile per rigenerare i nostri territori».

Avviso Pubblico esprime piena solidarietà e vicinanza alla città di Corato, al suo sindaco, alle famiglie colpite da questo evento drammatico e a tutti i cittadini onesti che in queste ore si sentono afflitti da scoramento e preoccupazione. Auspichiamo inoltre che si faccia piena luce sull’accaduto, affinché i responsabili vengano presto individuati e assicurati alla giustizia, in modo da rinnovare quel rapporto di fiducia fra popolazione e istituzioni.

Gli sforzi compiuti in questi anni dall’amministrazione con la promozione di azioni di prevenzione e sensibilizzazione riguardo i fenomeni mafiosi vanno sostenuti e incentivati. Vanno premiate le numerose iniziative di educazione alla legalità democratica che la Città di Corato realizza nelle scuole e nel coinvolgimento delle comunità locali. Queste rappresentano esperienze da valorizzare. Solo restando uniti, costruendo un patto di solidarietà civica e sociale, potremo arginare la cultura della sopraffazione e della violenza dei clan.

