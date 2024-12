Dov'è la politica?!? Manfredonia sei sempre ultima. Punto nascita al San Camillo, Nigri: "Storia alle spalle..."

“Punto nascita all’ospedale di Manfredonia? Consentitemi, siamo a un punto di non ritorno. Una storia alle spalle. Posso confermare l’impegno in rete di tutto il sistema sanitario della Provincia di Foggia per assicurare ai cittadini e alle cittadine di Manfredonia un sostegno professionale per la donna e per la famiglia“.

Così il direttore generale dell’ASL Foggia, dr. Antonio Nigri, a margine della presentazione stamani dei dati di attività dei punti nascita della ASL Foggia per l’anno 2024. Al 16 dicembre, nella “Ginecologia e Ostetricia” del Presidio Ospedaliero di Cerignola sono stati effettuati 549 parti, in quella di San Severo 507 parti.

A illustrare i dati, accanto al Direttore Generale della ASL Foggia Nigri e alla Direttrice Sanitaria Mara Masullo, i Direttori delle due Strutture Complesse di Ginecologia, Alessandro D’Afiero per Cerignola e Antonio Lacerenza per San Severo.

“Oggi – commenta il Direttore Generale Antonio Nigri – festeggiamo il superamento del traguardo dei 500 parti per entrambe le strutture di Ginecologia. Un obiettivo ambizioso, per il quale la Direzione Strategica, anche a nome di tutta l’Azienda, ringrazia i Direttori delle due strutture per l’eccellente lavoro fatto, in armonia tra di loro e con la rete consultoriale. Un risultato, ottenuto ponendo al centro la presa in carico umana della donna e della famiglia che si avvicinano a questo momento con gioia, ma anche apprensione, che segna un momento di crescita aziendale che va condiviso con tutta la comunità”.

https://www.statoquotidiano.it/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Video-2024-12-17-at-10.59.40.mp4 IL PUNTO NASCITA DELL’OSPEDALE SAN CAMILLO DI MANFREDONIA

Il Punto Nascita dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia ha rappresentato per anni un riferimento fondamentale per le future madri della città e delle aree circostanti. Tuttavia, nel corso del tempo, ha affrontato sfide significative che hanno portato alla sua chiusura. Nel 2013, il reparto non raggiungeva il minimo di 500 parti annui richiesto dalle normative dell’epoca, registrando un numero inferiore a tale soglia. Nel 2014, questo limite è stato elevato a 1.000 parti annui, rendendo ancora più difficile per il Punto Nascita di Manfredonia soddisfare i requisiti necessari per la sua operatività.