Firenze: prosegue processo ai tre tecnici accusati di spiare 70 donne nelle docce dell'ospedale

Prosegue il processo a carico di tre tecnici accusati di aver spiato circa 70 donne, tra infermiere e dottoresse, nelle docce dell’ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze). Al termine dell’udienza preliminare, il giudice Franco Attinà ha accolto la richiesta della procura, disponendo l’apertura della fase istruttoria per il 5 maggio 2025.

I tre imputati – un 57enne di Firenze, un 37enne della provincia di Pisa e un 41enne della provincia di Firenze – sono accusati di interferenze illecite nella vita privata aggravate da motivi abietti. Secondo l’accusa, i tre tecnici, dipendenti di un’azienda esterna all’ospedale, avrebbero installato una minuscola telecamera negli spogliatoi per spiare le donne mentre si trovavano nelle docce.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Sandro Cutrignelli, hanno stabilito che le immagini non sarebbero state registrate né diffuse online. La vicenda emerse nel maggio 2022, quando un’infermiera, mentre faceva la doccia, notò la presenza della microtelecamera incastonata nel muro e denunciò immediatamente l’accaduto.

Le successive indagini hanno rivelato che la telecamera era collegata tramite un cavo a un monitor nascosto in un magazzino adiacente, utilizzato dai tecnici operanti all’interno della struttura sanitaria.

La notizia scatenò un’ondata di denunce: oltre 70 segnalazioni di infermiere e operatrici sociosanitarie sono arrivate in procura. Al processo, una cinquantina di professioniste sanitarie e l’Asl Toscana Centro si sono costituite parte civile. Inoltre, è stata citata come responsabile civile l’azienda esterna per cui lavoravano gli imputati, che, in caso di condanna, sarà chiamata a risarcire i danni insieme ai tre tecnici.

