Un nuovo orizzonte si è aperto per il Foggia al termine di un girone d’andata travagliato ma chiuso in crescendo. La svolta è arrivata con l’approdo in panchina di Luciano Zauri, che ha saputo restituire identità e compattezza a una squadra smarrita e scivolata in una pericolosa spirale negativa. Ora il quadro è cambiato: sette punti di vantaggio sulla zona playout e appena tre lunghezze dai playoff, obiettivo che fino a qualche settimana fa sembrava solo un miraggio.

Il merito è tutto nella capacità del nuovo tecnico di intervenire con lucidità e pragmatismo. Da quando è subentrato, il Foggia ha inanellato sei risultati utili consecutivi: quattro vittorie e due pareggi, con un bottino di 14 punti sui 18 disponibili. Numeri che hanno permesso ai rossoneri di svoltare e di guardare con ottimismo alla seconda metà della stagione. La vittoria per 1-0 contro il Picerno, diretta concorrente nella corsa ai playoff, ha rappresentato un ulteriore segnale di maturità e di crescita, confermando la solidità ritrovata.

Difesa blindata e concretezza: la formula Zauri

La chiave della rinascita rossonera è la solidità difensiva. Sotto la gestione Zauri, il Foggia ha subito appena due gol in sei partite, riuscendo a mantenere la porta inviolata in quattro occasioni. Il portiere Perina, tornato ai suoi livelli migliori, è diventato l’emblema di questa trasformazione: sicurezza tra i pali e leadership silenziosa in campo.

Ma non è solo la difesa ad aver fatto la differenza: il nuovo corso rossonero ha puntato su una maggiore concretezza offensiva, con otto reti segnate e tanti interpreti diversi a contribuire alla causa. Senza stravolgere l’impianto di gioco, Zauri ha lavorato sulla semplicità, valorizzando i punti di forza della squadra e riportando fiducia in un gruppo che sembrava averla smarrita.

Trapani-Foggia: una sfida dal sapore particolare

Ora la testa è già alla prossima sfida, l’ultima prima della pausa natalizia: Trapani-Foggia di lunedì prossimo. Una gara che offre spunti e suggestioni interessanti, soprattutto per il ritorno da avversario di Eziolino Capuano, ex tecnico rossonero oggi alla guida dei siciliani. I rapporti tra l’ex allenatore e il gruppo squadra non sono mai decollati, e nelle ultime settimane non sono mancate frecciate e velati riferimenti da entrambe le parti.

Per Zauri e i suoi ragazzi, il match rappresenta l’occasione per chiudere l’anno solare nel migliore dei modi e lanciare un chiaro segnale al campionato: il Foggia è tornato e vuole recitare un ruolo da protagonista. Una vittoria contro il Trapani consoliderebbe il percorso di crescita e potrebbe persino proiettare i rossoneri in zona playoff.

Mercato: da rivoluzione a ritocchi mirati

Un altro effetto della cura Zauri riguarda il prossimo mercato di gennaio, che potrebbe non essere più la rivoluzione totale che sembrava inevitabile fino a qualche settimana fa. I risultati ottenuti sotto la nuova guida tecnica hanno ridimensionato la necessità di stravolgere l’organico.

Il direttore sportivo Giuseppe Leone lavorerà su interventi mirati, per puntellare la rosa nei reparti che necessitano di maggiore profondità e qualità. L’obiettivo sarà quello di mantenere intatta l’armonia ritrovata, senza alterare gli equilibri che stanno permettendo al Foggia di risalire la china. Alcuni innesti di esperienza e personalità potrebbero rivelarsi decisivi per affrontare con maggiore convinzione la seconda parte del campionato e consolidare la rincorsa verso le zone alte della classifica.

Playoff: un obiettivo alla portata

Guardare alla classifica oggi restituisce un quadro molto diverso rispetto a qualche mese fa. La distanza di tre punti dai playoff è uno stimolo forte per una squadra che ha ritrovato fiducia nei propri mezzi e che ora può finalmente ambire a traguardi più ambiziosi. Con 19 partite ancora da disputare, il cammino è lungo e insidioso, ma il Foggia ha dimostrato di avere gli strumenti per giocarsi le proprie carte fino in fondo.

Il ritorno ai playoff, obiettivo dichiarato della società e dei tifosi, è tornato ad essere un traguardo realistico. Luciano Zauri ha rimesso in carreggiata una squadra che sembrava destinata a un’altra stagione di sofferenze e ha restituito entusiasmo a una piazza che merita ben altre soddisfazioni.

La sfida contro il Trapani sarà un banco di prova importante per chiudere al meglio un girone d’andata che, grazie a un finale in crescendo, può dirsi salvato. La cura Zauri ha funzionato e, con la pausa alle porte, l’obiettivo sarà continuare a lavorare sui dettagli per arrivare ancora più preparati al girone di ritorno.

Il Foggia ha ritrovato compattezza, equilibrio e ambizione. Ora serve continuità per trasformare questa rinascita in un percorso solido e duraturo. I playoff non sono più un miraggio, ma una possibilità concreta.

