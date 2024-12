Il panettone artigianale del Bar Marea di Manfredonia degustato da Roberto Donadoni: "Buonissimo"

Il prestigioso panettone artigianale del Bar Marea di Manfredonia ha ricevuto un riconoscimento d’eccezione: l’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana e storico campione del Milan, Roberto Donadoni, ha avuto modo di degustarlo ed esprimere il suo grande apprezzamento.

La consegna del panettone è avvenuta come gesto di condivisione delle eccellenze artigianali del territorio, grazie all’amicizia che lega l’ex stella rossonera a Michele Lo Russo, presidente del Milan Club “Paolo Maldini” di Manfredonia.

Dopo la consegna, Roberto Donadoni ha sottolineato la qualità straordinaria del panettone, elogiando la maestria e l’attenzione dedicata alla sua preparazione.

Il panettone artigianale del Bar Marea di Manfredonia è il risultato di una tradizione gastronomica che affonda le radici nella lavorazione artigianale e nell’uso di materie prime di altissima qualità. Ogni dettaglio, dalla lunga lievitazione naturale alla scelta di ingredienti selezionati, contribuisce a rendere questo prodotto unico e inconfondibile.

La fama del panettone del Bar Marea ha da tempo superato i confini locali, conquistando non solo il palato dei cittadini di Manfredonia, ma anche di esperti e appassionati del buon cibo, fino a raggiungere una figura iconica come Donadoni.

Il successo del panettone del Bar Marea conferma ancora una volta come l’artigianalità e la cura nei dettagli siano ingredienti fondamentali per creare eccellenze capaci di lasciare il segno, anche tra i palati più esigenti.

Un Natale indimenticabile per il Bar Marea e per Manfredonia, con il panettone che continua a far parlare di sé in Italia e oltre.

messaggio promozionale