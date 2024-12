Incidente al Luna Park di San Severo; indagati due giostrai abruzzesi

Due giostrai abruzzesi risultano indagati sull’incidente accaduto a San Severo (Fg), durante la sera del 20 maggio di quest’anno, in occasione della festa della patrona della città, la Madonna Santissima del Soccorso.

Negli spazi di via Fortore adibiti al divertimento di adulti e piccini, sulla giostra protagonista della dolorosa vicenda, erano presenti 8 ragazzini, tutti di età inferiore ai 14 anni, i quali hanno riportato ferite e fratture con prognosi fino a 30 e 40 giorni, mentre due furono i casi più gravi.

Depositata la perizia del consulente tecnico chiamato dalla Procura di Foggia, questa l’analisi:

“Funi usurate e mancato intervento dei deceleratori”.

Per il fatto due giostrai abruzzesi sono indagati con l’ipotesi di reato di lesioni colpose.

“Le cause dell’evento sono riconducibili all’avanzato stato di usura delle funi a trefoli e al mancato intervento dei sistemi di emergenza deceleratori”, sono le conclusioni del consulente tecnico, secondo il quale a causare l’incidente sarebbe stato dunque il cedimento improvviso di due cavi in acciaio che controllavano i movimenti della parte mobile della struttura, e su cui erano installati i seggiolini.

La parte mobile è quindi scesa “bruscamente fermandosi sulla base fissa della giostra determinando un contraccolpo che provocava ai bambini dolori in varie parti del corpo”.

fonte l’attacco, gazzetta di san severo