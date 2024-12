Il 𝙈𝙖𝙣𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙞𝙖 𝘾𝙖𝙡𝙘𝙞𝙤 𝟭𝟵𝟯𝟮 comunica di aver tesserato 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖 𝙁𝙤𝙧𝙣𝙖𝙧𝙤, centrocampista Under classe 2005.

Per 𝙁𝙤𝙧𝙣𝙖𝙧𝙤, scuola Lecce (Giovanili, Under 17, Under 19), si tratta di un ritorno in maglia biancoceleste dopo l’esperienza nella stagione 22/23. Lo scorso anno ha militato nel Barletta collezionando 26 presenze nel girone H di serie D.