Natale e Capodanno a Manfredonia: stop alla musica con proroga fino alle 2 nei giorni chiave

Manfredonia: Nuova Ordinanza sugli Orari dell’Intrattenimento Musicale per le Festività Natalizie

Manfredonia, 13 dicembre 2024 – Il Comune di Manfredonia ha emanato un’ordinanza sindacale (N. 24 del 13.12.2024) per disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento musicale nel periodo delle festività natalizie. L’obiettivo è garantire un equilibrio tra le esigenze di riposo dei residenti e la necessità di sostenere le attività economiche locali.

Obiettivi dell’Ordinanza

La misura è stata adottata per rispondere alle segnalazioni dei cittadini residenti, che hanno lamentato disturbo dovuto alla musica ad alto volume e ai conseguenti schiamazzi notturni. Al contempo, l’amministrazione riconosce il ruolo chiave del settore turistico e della ristorazione, soprattutto durante le festività, nel promuovere l’attrattività della città e combattere il fenomeno del degrado urbano.

Nuovi Limiti Orari

L’ordinanza stabilisce gli orari di cessazione delle emissioni sonore derivanti da attività di intrattenimento musicale – sia all’interno che all’esterno dei locali – per il periodo compreso tra il 13 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025. I limiti variano a seconda dei giorni e sono così articolati:

14, 21, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio : cessazione della musica entro le ore 01:00 del giorno successivo.

: cessazione della musica entro del giorno successivo. 24, 25 e 31 dicembre : termine prorogato fino alle ore 02:00 del giorno successivo.

: termine prorogato fino del giorno successivo. Dalla domenica al venerdì (esclusi i giorni festivi sopra indicati): cessazione entro le ore 23:30.

Queste restrizioni si applicano a tutte le aree residenziali, alla zona ASI (Area di Sviluppo Industriale), e alle località turistiche come Lungomare del Sole, Siponto e Ippocampo, comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo e Borgo Mezzanone.

Sanzioni per i Trasgressori

L’ordinanza prevede multe da 25 a 500 euro per chi non rispetta i limiti orari stabiliti. In caso di reiterate violazioni (due infrazioni in un anno), è prevista la chiusura temporanea dell’attività per due giorni consecutivi, con priorità per i giorni di venerdì e sabato.

Ordinanza SINDACALE – Intrattenimento musicale dic2024_signed

Equilibrio tra Vivibilità e Divertimento

Secondo il sindaco Domenico La Marca, l’ordinanza mira a conciliare la vivibilità urbana con le esigenze economiche delle attività di ristorazione e intrattenimento. L’obiettivo è sostenere la “movida” responsabile e frenare la diffusione di eventi non autorizzati, spesso causa di ulteriori disagi.

L’amministrazione comunale invita inoltre gli operatori del settore a presentare con anticipo le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per facilitare i controlli e le autorizzazioni necessarie.