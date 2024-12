Nel centro di Manfredonia, la pizzeria e birreria Re Manfredi ha recentemente introdotto una novità che sta conquistando i palati dei buongustai: il Panino N. 17. Questo panino speciale, creato con ingredienti selezionati, promette di essere il protagonista delle festività natalizie, offrendo un’esperienza culinaria unica.

Il Panino N. 17 è una creazione gastronomica che unisce sapori tradizionali e innovativi. Farcito con ingredienti di alta qualità, rappresenta una scelta ideale per chi desidera assaporare la cucina locale in una veste moderna. Accompagnato dalla Birra Artigianale Cassarmonica, il panino offre un abbinamento perfetto che esalta i sapori e arricchisce l’esperienza culinaria.

Situata in Via del Porto 16, Re Manfredi è una pizzeria e birreria che si distingue per l’atmosfera accogliente e la qualità dei suoi piatti. Con oltre 100 etichette di birre diverse e 3 vie alla spina sempre a rotazione, offre una vasta scelta per gli amanti della birra. La cucina propone una varietà di piatti italiani, tra cui pizze napoletane, panini gourmet e antipasti sfiziosi. I clienti apprezzano la qualità delle materie prime e la preparazione curata dei piatti.

Quest’anno, il Panino N. 17 diventa il simbolo di un Natale all’insegna del gusto e della convivialità. Dimenticate le superstizioni: il 17 non è solo un numero fortunato, ma rappresenta un’opportunità per vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile. Re Manfredi invita tutti a festeggiare con il sapore della tradizione, offrendo un ambiente ideale per trascorrere momenti piacevoli in compagnia di amici e familiari.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il tuo Panino N. 17, visita la pagina Facebook di Re Manfredi: Facebook

(messaggio promozionale)