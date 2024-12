“Rimandata a casa senza controlli”: la denuncia di Antonia dopo il coma e la rimozione dell’utero

La storia di Antonia Pia Giacobbe, 31 anni, è una delle tante che mettono in luce le carenze del sistema sanitario, dove negligenze e superficialità possono avere conseguenze gravissime. Dopo aver partorito la sua terza figlia, la donna è stata dimessa dall’ospedale senza controlli approfonditi, nonostante la complicazione dell’espulsione della placenta. Tornata a casa, ha vissuto un incubo: febbre alta, dolori lancinanti e, infine, il coma. Ora, senza più l’utero e con un futuro completamente cambiato, è pronta a denunciare la struttura ospedaliera che l’ha curata. A raccontare la sua vicenda è Fanpage.it.

Era il 24 luglio, presso l’Ospedale di San Severo, in Puglia, quando Antonia ha dato alla luce la sua bambina. Il parto è stato veloce e quasi indolore, ma qualcosa non è andato come doveva. La placenta ha faticato a uscire completamente, un segnale che avrebbe dovuto spingere i medici ad approfondire. “Mi dissero di stare tranquilla”, racconta Antonia, che dopo 48 ore è stata dimessa senza che fossero effettuati controlli più accurati.

Il calvario è iniziato dieci giorni dopo il parto. La donna ha iniziato a manifestare febbre altissima, oltre i 40°, e dolori diffusi. All’inizio ha pensato a una semplice influenza o a una mastite, comune durante l’allattamento. Ha provato a curarsi con antipiretici, ma nella notte tra il 6 e il 7 agosto la situazione è precipitata. Antonia ha iniziato a delirare: “Ho visto un mio parente defunto e gli ho detto che non mi stava proteggendo a sufficienza”, racconta. Il marito, spaventato, ha chiamato il 118.

Una volta visitata, una ginecologa ha subito ipotizzato la presenza di residui placentari nell’utero, situazione confermata da un’ecografia. Antonia è stata quindi ricoverata per un raschiamento, procedura necessaria per rimuovere i resti della placenta e i coaguli di sangue. “Dopo l’operazione mi sentivo meglio, tanto che il primario voleva dimettermi, ma un altro medico si è opposto, proponendo di tenermi un’altra notte sotto osservazione. Ho accettato, anche se stavo bene”, racconta la donna.

Ma quella notte è stata devastante. Nel pomeriggio, Antonia ha iniziato ad avere dolori insopportabili, urlava, ma i medici non riuscivano a capire cosa stesse accadendo. Il primario ha inizialmente ipotizzato un attacco di panico, chiamando un cardiologo, che non ha riscontrato problemi. Solo dopo ulteriori controlli si sono accorti che, nonostante il raschiamento, parte della placenta era ancora presente. I medici hanno provato a stabilizzarla con flebo, ma la situazione è precipitata: Antonia aveva una grave emorragia interna.

“Hanno iniziato a farmi trasfusioni di sangue e di ferro, ma non riuscivo a riprendermi. Verso le 19 ero in fin di vita e sono entrata in coma”. Portata d’urgenza in sala operatoria, è stata sottoposta a un intervento di quattro ore. I medici hanno verificato che l’utero era ormai infetto e non in grado di contrarsi, motivo per cui è stato necessario rimuoverlo. Antonia è rimasta per diversi giorni in terapia intensiva prima di svegliarsi, con una profonda cicatrice e una consapevolezza devastante: non avrebbe mai più potuto avere figli.

“A 31 anni, con il sogno di avere altri bambini, è difficile accettare che non potrà mai più accadere. Questa è una condanna che altri hanno deciso per me, con superficialità e negligenza”, racconta. Oltre al danno fisico, Antonia ha dovuto affrontare anche un lungo recupero psicologico. Non ha potuto vivere i primi giorni della sua bambina, non è riuscita ad allattarla e si è dovuta affidare completamente a sua madre, che si è presa cura di lei e dei suoi figli.

Oggi Antonia soffre di attacchi di panico, che si intensificano la sera o nei giorni che le ricordano il ricovero. “Quando porto mia figlia all’asilo e vedo l’ospedale, mi sento male. Provo un dolore che non riesco nemmeno a spiegare”. Anche il suo compagno ha vissuto momenti difficili: “Ha avuto paura di perdermi, ha sofferto tantissimo”.

Ora Antonia ha deciso di agire legalmente contro l’ospedale. Ha richiesto la cartella clinica e, con l’aiuto di un avvocato, intende denunciare la struttura: “Non è giusto che nel XXI secolo si rischi ancora di morire di parto, e non è giusto che a causa della negligenza di alcuni medici io non possa più essere madre”.

La storia di Antonia è un monito sulle gravi conseguenze della negligenza medica, che può segnare per sempre la vita di una persona e della sua famiglia. Fanpage.it ha raccolto questa testimonianza per dar voce a chi, come lei, ha subito ingiustizie e per far sì che situazioni simili non si ripetano.

