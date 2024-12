A pochi giorni dalla chiusura di un anno positivo in termini di passeggeri transitati presso l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, il Comitato Vola Gino Lisa, attraverso il presidente Avv. Maurizio Antonio Gargiulo, esprime preoccupazioni e aspettative sullo stato dei lavori e sulle prospettive future dello scalo, in particolare rispetto agli annunci effettuati nell’ottobre del 2023.

In quella occasione, durante una conferenza stampa tenutasi proprio in aeroporto, Aeroporti di Puglia S.p.A. e Regione Puglia avevano presentato il piano di interventi per l’ammodernamento del terminal, definendolo un progetto in grado di coniugare sicurezza e armonia architettonica. “I lavori che saranno eseguiti sono compatibili con l’operatività dello scalo”, aveva dichiarato l’ing. Antonio Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, mentre il Vice Presidente della Regione Puglia, Avv. Raffaele Piemontese, aveva parlato di un “ulteriore passo avanti” nella strategia regionale di sviluppo aeroportuale.

Ad oggi, a che punto siamo?

A oltre un anno da quegli annunci, il Comitato Vola Gino Lisa chiede chiarezza sui tempi e lo stato delle istruttorie per tutti gli interventi previsti. La domanda è semplice: quanto tempo occorrerà ancora per vedere concretamente avviati e conclusi questi lavori, attesi per migliorare l’infrastruttura e potenziarne l’operatività?

Parallelamente, il Comitato evidenzia altre criticità mai risolte, come l’ampliamento dell’offerta di voli di linea, soprattutto internazionali, e il supporto a una seconda compagnia aerea. “Non chiediamo voli intercontinentali, ma una crescita ragionevole dell’offerta attuale, che consentirebbe una tangibile riduzione dei costi dei biglietti e un incremento dell’attrattività dello scalo”, puntualizza il Comitato.

Guasto al sistema VOR: situazione ancora incerta

Il Comitato pone l’attenzione anche sulle recenti segnalazioni riguardanti il guasto al sistema VOR (strumento fondamentale di radionavigazione aerea) e chiede risposte ufficiali:

Il problema è stato risolto o persiste?

Quali sarebbero le ragioni tecniche di un eventuale persistenza del guasto?

Quanto tempo sarà necessario ad ENAV per risolverlo definitivamente?

Quali conseguenze potrebbero verificarsi in caso di ulteriori ritardi?

Operatori sanitari: condizioni inadeguate al ruolo

Un’altra preoccupazione riguarda il presidio medico operativo presso l’aeroporto, con personale sanitario che, secondo il Comitato, svolge il proprio lavoro in condizioni logistiche non idonee rispetto al ruolo ricoperto. “Intervenire tempestivamente per offrire spazi più adeguati è un atto necessario nell’interesse dei passeggeri, del personale e della sicurezza complessiva dello scalo”.

L’invito ai passeggeri e gli auguri di fine anno

In chiusura, il Comitato Vola Gino Lisa rinnova l’invito ai cittadini a scegliere l’aeroporto di Foggia come punto di partenza per le vacanze natalizie, con le attuali destinazioni servite da Lumiwings: Milano, Bergamo, Torino e Venezia. “Continuiamo a riporre fiducia in Lumiwings e nel potenziale del nostro aeroporto”, sottolinea il presidente Gargiulo.

Il Comitato coglie inoltre l’occasione per augurare serene festività natalizie ai soci, ai simpatizzanti e a tutti coloro che seguono con attenzione lo sviluppo dello scalo, auspicando risposte concrete e un 2025 all’insegna della crescita e del progresso per il “Gino Lisa”.

Comunicato stampa