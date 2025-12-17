Edizione n° 5918

Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell'Abi
17 Dicembre 2025

All'ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024
17 Dicembre 2025

All'ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024

Mettere al centro il bambino e costruire percorsi di cura integrati per superare le barriere tra ospedale e territorio

Mettere al centro il bambino e costruire percorsi di cura integrati per superare le barriere tra ospedale e territorio. È questo l’obiettivo del Policlinico di Bari, ribadito oggi nel corso di un congresso dedicato all’integrazione dell’assistenza pediatrica, durante il quale sono stati presentati alcuni dati significativi sulla collaborazione con l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Dall’analisi dell’attività dei pronto soccorso emerge che negli ultimi due anni si è registrato un incremento del 33% degli accessi al pronto soccorso pediatrico Giovanni XXIII, che nel corso dell’ultimo anno ha superato le 30mila prestazioni complessive. Parallelamente, anche il pronto soccorso del Policlinico di Bari ha continuato a gestire una quota rilevante di accessi pediatrici: nell’ultimo anno sono stati oltre tremila i minori presi in carico.

Nel suo intervento, il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, ha sottolineato come l’approccio all’assistenza pediatrica debba necessariamente partire dai bisogni complessivi del paziente e del suo contesto familiare. «Ciò che deve guidarci è il bisogno del bambino e della sua famiglia – ha dichiarato – perché in pediatria il paziente non è mai una sola persona: è un intero nucleo familiare che attraversa insieme questi percorsi».

Sanguedolce ha inoltre ribadito il ruolo strategico dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII all’interno del sistema sanitario regionale. «È un presidio di riferimento e continua ad avere la massima attenzione all’interno della nostra azienda – ha spiegato –. Stiamo lavorando per rafforzare le sinergie tra i due presidi ospedalieri e l’intera rete territoriale, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale e risposte sempre più appropriate ai bisogni dei bambini».

Il congresso ha rappresentato un momento di confronto tra professionisti sanitari e istituzioni, ponendo l’accento sulla necessità di modelli organizzativi integrati capaci di migliorare l’efficacia delle cure e ridurre il ricorso improprio ai pronto soccorso, a beneficio dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

