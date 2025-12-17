Edizione n° 5918

BALLON D'ESSAI

GRIFFI // Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell’Abi
17 Dicembre 2025 - ore  21:21

CALEMBOUR

30MILA ACCESSI // All’ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024
17 Dicembre 2025 - ore  21:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Area ex Enichem, Ugo Galli: “Interventi a due passi da Manfredonia”

MANFREDONIA Area ex Enichem, Ugo Galli: “Interventi a due passi da Manfredonia”

Nei giorni scorsi la Provincia di Foggia ha rilasciato un’autorizzazione della durata di quindici anni per la realizzazione di interventi di bonifica

Area ex Enichem, Ugo Galli: "Interventi a due passi da Manfredonia"

Enichem - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Ugo Galli interviene in merito agli interventi previsti nell’area dell’ex stabilimento Enichem, a poca distanza da Manfredonia.

Nei giorni scorsi la Provincia di Foggia ha rilasciato un’autorizzazione della durata di quindici anni per la realizzazione di interventi di bonifica all’interno del sito. Le attività, secondo i progetti approvati, prevedono l’aspirazione dell’aria dal sottosuolo con la conseguente emissione in atmosfera dei gas estratti.

Il Comune di Manfredonia, con parere espresso il 3 luglio 2025, ha manifestato un orientamento sostanzialmente favorevole, pur segnalando la presenza di impatti negativi, ritenuti limitati nel tempo e circoscritti a livello locale, e richiamando la necessità di prevedere accorgimenti per mitigare l’impatto degli effluenti in atmosfera.

Ora la procedura è nelle mani del Comune di Monte Sant’Angelo, chiamato a emanare l’atto finale.

Secondo Ugo Galli, la questione impone massima attenzione, perché in gioco vi è la tutela assoluta degli interessi e dei diritti fondamentali della comunità sipontina. Un territorio che, ricorda il candidato, ha già pagato un prezzo altissimo in termini di sofferenze ambientali e sociali.

Lo riporta su Facebook Ugo Galli candidato al Consiglio Regionale della Puglia.

1 commenti su "Area ex Enichem, Ugo Galli: “Interventi a due passi da Manfredonia”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO