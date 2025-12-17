Area ex Enichem, Ugo Galli: "Interventi a due passi da Manfredonia"

Ugo Galli interviene in merito agli interventi previsti nell’area dell’ex stabilimento Enichem, a poca distanza da Manfredonia.

Nei giorni scorsi la Provincia di Foggia ha rilasciato un’autorizzazione della durata di quindici anni per la realizzazione di interventi di bonifica all’interno del sito. Le attività, secondo i progetti approvati, prevedono l’aspirazione dell’aria dal sottosuolo con la conseguente emissione in atmosfera dei gas estratti.

Il Comune di Manfredonia, con parere espresso il 3 luglio 2025, ha manifestato un orientamento sostanzialmente favorevole, pur segnalando la presenza di impatti negativi, ritenuti limitati nel tempo e circoscritti a livello locale, e richiamando la necessità di prevedere accorgimenti per mitigare l’impatto degli effluenti in atmosfera.

Ora la procedura è nelle mani del Comune di Monte Sant’Angelo, chiamato a emanare l’atto finale.

Secondo Ugo Galli, la questione impone massima attenzione, perché in gioco vi è la tutela assoluta degli interessi e dei diritti fondamentali della comunità sipontina. Un territorio che, ricorda il candidato, ha già pagato un prezzo altissimo in termini di sofferenze ambientali e sociali.

Lo riporta su Facebook Ugo Galli candidato al Consiglio Regionale della Puglia.