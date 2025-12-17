Bari, il sindaco Leccese: "A Natale regaliamo giochi di società, non armi giocattolo"

In vista delle festività natalizie, il sindaco di Bari Vito Leccese lancia un appello ai genitori: “Non regalate pistole, fucili o stelle da sceriffo ai bambini, ma preferite giochi di società, perché anche giocando si può costruire comunità”.

Il messaggio è stato pronunciato durante l’apertura degli Stati Generali dell’Infanzia Zerosei, momento dedicato alla riflessione sui diritti dei più piccoli. “La generazione da zero a sei anni è titolare di diritti e noi dobbiamo dare risposte concrete a questi cittadini”, ha sottolineato il sindaco, evidenziando l’importanza di iniziative educative e formative fin dai primi anni di vita.

“La pace – ha concluso Leccese – è uno sforzo quotidiano che si costruisce attraverso le nostre azioni e con rapporti fondati sul rispetto reciproco”, ricordando il ruolo fondamentale dei genitori e della comunità nella crescita dei bambini.

Lo riporta ansa.it.