Home // Economia // Campo scuola “Mondelli–Colella”: via libera al subappalto n.2 per il manto sportivo sintetico (126 mila euro)

MANTO SPORTIVO Campo scuola “Mondelli–Colella”: via libera al subappalto n.2 per il manto sportivo sintetico (126 mila euro)

Il Comune di Foggia autorizza un nuovo tassello operativo nell’intervento PNRR per la realizzazione dell’impianto indoor di atletica leggera

Campo scuola “Mondelli–Colella”: via libera al subappalto n.2 per il manto sportivo sintetico (126 mila euro)

Campo Comunale “Mondelli-Colella” - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

Il Comune di Foggia autorizza un nuovo tassello operativo nell’intervento PNRR per la realizzazione dell’impianto indoor di atletica leggera e il recupero dell’impianto outdoor presso il Campo Scuola CONI “N. Mondelli – L. Colella”. Con determinazione dell’Area 9 Opere Pubbliche PNRR viene infatti concessa l’autorizzazione al subappalto n.2 a favore della società NEW GREEMAT SRLS (P.IVA 02851810180), per lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1 e consistenti nella posa in opera del manto sportivo sintetico. L’importo indicato è di 126.102 euro, comprensivo di 3.000 euro per oneri della sicurezza.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio appalto già aggiudicato alla ditta PARENTE LAVORI S.R.L., nell’ambito dell’intervento identificato da CUP B75B22000200006 e CIG 95702514F6.

La stessa determina richiama che l’impresa affidataria aveva dichiarato in gara la volontà di ricorrere al subappalto entro percentuali definite (OG1 fino al 49,99% e OG11 al 100% come subappalto qualificante), e dà conto delle verifiche istruttorie e della coerenza dell’importo rispetto ai limiti complessivi.

Nel dispositivo, l’amministrazione prende atto dell’istanza e autorizza formalmente il subappalto, specificando oggetto e importi, e collocando l’atto nel perimetro degli obblighi di trasparenza e delle tutele procedimentali (tra cui i rimedi di ricorso).

LASCIA UN COMMENTO