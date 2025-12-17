Casa Sollievo della Sofferenza, l’appello del medico Cristiano Matteo Carbonelli: “Non si governa solo con i numeri”

SAN GIOVANNI ROTONDO – Non è soltanto una crisi di bilancio, ma una ferita che tocca la storia, la missione e il principio costituzionale del diritto alla salute. È questo il senso della lettera inviata al Corriere della Sera da Cristiano Matteo Carbonelli, medico di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo.
Carbonelli intreccia il racconto professionale a quello personale: nato 56 anni fa proprio in quell’ospedale, vi ha poi affidato il figlio, curato per un linfoma all’età di 11 anni. Un legame che diventa testimonianza e appello, nel momento in cui l’istituto affronta una fase di grave difficoltà gestionale.
Secondo il medico, la crisi non può essere letta esclusivamente attraverso parametri economici. Le decisioni affidate ai manager, prese “in nome dei numeri, dell’efficienza e di una visione puramente contabile”, rischiano – scrive – di compromettere irreversibilmente un’opera nata da una visione profetica e da una missione di accoglienza universale, aperta a pazienti provenienti da tutta Italia e dal mondo.
Carbonelli richiama le origini dell’ospedale, la prima pietra posata in un territorio allora spoglio, e la scelta testamentaria di Padre Pio di affidarne la proprietà al Papa, come segno di lungimiranza rispetto alle difficoltà dei tempi futuri. Una storia che, a suo avviso, impone oggi un racconto pubblico non polemico ma responsabile, come “segno di affetto” verso il Santo e verso i malati più fragili.
La lettera si chiude con un monito: ridurre Casa Sollievo della Sofferenza a una questione di conti significherebbe tradire non solo un’eredità spirituale e sanitaria, ma anche uno dei pilastri della Repubblica, il diritto alla cura.
Caro Dottore, lei ha ragione e concordo con le sue riflessioni. Purtroppo, quanto sta accadendo a Casa Sollievo è un segno dei nostri tempi. Tempi caratterizzati da una fiducia assoluta nella logica liberista del mercato che sta aumentando, in modo intollerabile, le diseguaglianze sociali e la povertà.
Il “mercatismo” domina l’economia e la politica del nuovo millennio; più che una teoria economica, la dottrina neo liberista è un’ideologia sviluppatesi in concomitanza con il fenomeno della globalizzazione.
Il mercatismo – associato al primato del mercato su ogni altra forma sociale e culturale – riduce l’individuo (compreso il malato) a semplice cliente-consumatore.
I principi economici neo liberisti sovrastano i valori civili, morali e religiosi ed esaltano il successo economico, l’equilibrio finanziario e il profitto, sia a livello macro (Stati) sia a livello micro (aziende pubbliche e private).
Questa ideologia, di fatto, sembra abbia fatto presa… anche presso la Santa Sede che – come lei sa molto bene – tramite la Fondazione di Religione e di Culto, nota come Opera Padre Pio – ha il pieno controllo strategico, e anche gestionale, di Casa Sollievo della Sofferenza!
Colgo l’occasione per riportare il pensiero di Sergio Marchionne – Amministratore delegato di FCA – su questo argomento:
“L’efficienza non è – e non può essere – l’unico elemento che regola la vita. C’è un limite oltre il quale il profitto diventa avidità, e chi opera nel libero mercato ha il dovere di fare i conti con la propria coscienza.
C’è una realtà là fuori che non deve essere trascurata, dobbiamo tutti capire che non ci potranno mai essere mercati razionali, crescita e benessere economico se una gran parte della nostra società non ha nulla da contrattare se non la propria vita…
Il perseguimento del mero profitto, scevro da responsabilità morale, non ci priva solo della nostra umanità, ma mette a repentaglio anche la nostra prosperità a lungo termine.
Per questo sono convinto che ci troviamo ad un bivio cruciale. Creare le condizioni per un cambiamento virtuoso è la vera sfida del nostro tempo per ricostruire economie efficienti ed eque, separate ma interconnesse. Per promuovere una globalizzazione che sia davvero al servizio dell’umanità”.