Casa Sollievo della Sofferenza, l’appello del medico Cristiano Matteo Carbonelli: “Non si governa solo con i numeri”

SAN GIOVANNI ROTONDO – Non è soltanto una crisi di bilancio, ma una ferita che tocca la storia, la missione e il principio costituzionale del diritto alla salute. È questo il senso della lettera inviata al Corriere della Sera da Cristiano Matteo Carbonelli, medico di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo.

Carbonelli intreccia il racconto professionale a quello personale: nato 56 anni fa proprio in quell’ospedale, vi ha poi affidato il figlio, curato per un linfoma all’età di 11 anni. Un legame che diventa testimonianza e appello, nel momento in cui l’istituto affronta una fase di grave difficoltà gestionale.

Secondo il medico, la crisi non può essere letta esclusivamente attraverso parametri economici. Le decisioni affidate ai manager, prese “in nome dei numeri, dell’efficienza e di una visione puramente contabile”, rischiano – scrive – di compromettere irreversibilmente un’opera nata da una visione profetica e da una missione di accoglienza universale, aperta a pazienti provenienti da tutta Italia e dal mondo.

Carbonelli richiama le origini dell’ospedale, la prima pietra posata in un territorio allora spoglio, e la scelta testamentaria di Padre Pio di affidarne la proprietà al Papa, come segno di lungimiranza rispetto alle difficoltà dei tempi futuri. Una storia che, a suo avviso, impone oggi un racconto pubblico non polemico ma responsabile, come “segno di affetto” verso il Santo e verso i malati più fragili.

La lettera si chiude con un monito: ridurre Casa Sollievo della Sofferenza a una questione di conti significherebbe tradire non solo un’eredità spirituale e sanitaria, ma anche uno dei pilastri della Repubblica, il diritto alla cura.