Ogni volta che Casa Sollievo della Sofferenza finisce al centro di una crisi, il dibattito si incanala quasi sempre nello stesso punto: contratti, personale, rapporto tra direzione e sindacati. È il lato più visibile e immediato della tensione, quello che fa notizia. Ma fermarsi lì rischia di ridurre tutto a una fotografia parziale. Perché la crisi – sostiene un’analisi firmata da Giulio Conticelli, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Foggia – non è solo sindacale: è soprattutto la spia di un modello di governance e finanziamento che “non regge più”.

Il nodo, in questa lettura, è strutturale. Casa Sollievo nasce come opera carismatica legata alla figura di Padre Pio e sostenuta nel tempo da un rapporto forte con il Vaticano. Un legame che ha garantito prestigio e attrattività, ma che – viene evidenziato – non ha mai coinciso con una gestione industriale diretta: il Vaticano non risponderebbe dei debiti né coprirebbe perdite con capitali propri, mantenendo un ruolo più istituzionale che operativo. Ed è proprio qui che si crea il “vuoto” di una grande macchina sanitaria che non è pienamente pubblica, ma nemmeno realmente privata.

Negli anni, il policlinico ha già attraversato più fasi critiche. E, secondo il testo, le soluzioni avrebbero seguito un copione ricorrente: interventi della Regione Puglia e del Servizio sanitario nazionale tramite anticipazioni, rinegoziazioni e accreditamenti confermati o rafforzati. Tradotto: quando il modello si inceppa, interviene il pubblico. Una dinamica che apre una domanda politicamente delicata ma inevitabile: fino a che punto è giusto che la Regione continui a “salvare” un sistema che ciclicamente dimostra di non stare in piedi da solo?

Il confronto con altri grandi ospedali privati convenzionati – nel documento si citano San Raffaele e Humanitas – serve a mettere in luce la differenza: assetti proprietari chiari, governance manageriale definita, investitori che rispondono di utili e perdite. Casa Sollievo, invece, vivrebbe in una “zona grigia”: privata nelle decisioni interne e pubblica quando si tratta di coprire i buchi.

In questo scenario, l’idea che basti “cambiare contratto” per risolvere la situazione viene definita illusoria: il tema del lavoro è centrale, ma non può compensare un impianto economico sbilanciato, una governance opaca e una dipendenza strutturale da risorse pubbliche senza un controllo pubblico corrispondente.

La Regione, però, si muove in un campo minato: Casa Sollievo è un presidio fondamentale per il Gargano e per una parte rilevante del Mezzogiorno; lasciarla collassare avrebbe conseguenze sanitarie e sociali pesanti. Ma continuare a intervenire senza pretendere un cambiamento profondo rischia di trasformare l’emergenza in un ciclo infinito.

Da qui la domanda “tabù” rilanciata nel testo: ha ancora senso mantenere Casa Sollievo in questa forma? Le opzioni sul tavolo, in estrema sintesi, sono due: l’ingresso di un soggetto privato “vero”, con capitali e responsabilità chiare, oppure una reale integrazione nel pubblico, con gestione coerente con il SSN. Restare a metà, conclude l’analisi, non sarebbe più sostenibile.