GRIFFI // Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell’Abi
17 Dicembre 2025 - ore  21:21

30MILA ACCESSI // All’ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024
17 Dicembre 2025 - ore  21:20

Casa Sollievo, oltre la vertenza: la crisi di un modello "a metà" tra pubblico e privato

CONTICELLI Casa Sollievo, oltre la vertenza: la crisi di un modello “a metà” tra pubblico e privato

"Negli anni, il policlinico ha già attraversato più fasi critiche. E, secondo il testo, le soluzioni avrebbero seguito un copione ricorrente"

Giulio Conticelli, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Foggia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Ogni volta che Casa Sollievo della Sofferenza finisce al centro di una crisi, il dibattito si incanala quasi sempre nello stesso punto: contratti, personale, rapporto tra direzione e sindacati. È il lato più visibile e immediato della tensione, quello che fa notizia. Ma fermarsi lì rischia di ridurre tutto a una fotografia parziale. Perché la crisi – sostiene un’analisi firmata da Giulio Conticelli, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Foggia – non è solo sindacale: è soprattutto la spia di un modello di governance e finanziamento che “non regge più”.

Il nodo, in questa lettura, è strutturale. Casa Sollievo nasce come opera carismatica legata alla figura di Padre Pio e sostenuta nel tempo da un rapporto forte con il Vaticano. Un legame che ha garantito prestigio e attrattività, ma che – viene evidenziato – non ha mai coinciso con una gestione industriale diretta: il Vaticano non risponderebbe dei debiti né coprirebbe perdite con capitali propri, mantenendo un ruolo più istituzionale che operativo. Ed è proprio qui che si crea il “vuoto” di una grande macchina sanitaria che non è pienamente pubblica, ma nemmeno realmente privata.

Negli anni, il policlinico ha già attraversato più fasi critiche. E, secondo il testo, le soluzioni avrebbero seguito un copione ricorrente: interventi della Regione Puglia e del Servizio sanitario nazionale tramite anticipazioni, rinegoziazioni e accreditamenti confermati o rafforzati. Tradotto: quando il modello si inceppa, interviene il pubblico. Una dinamica che apre una domanda politicamente delicata ma inevitabile: fino a che punto è giusto che la Regione continui a “salvare” un sistema che ciclicamente dimostra di non stare in piedi da solo?

Il confronto con altri grandi ospedali privati convenzionati – nel documento si citano San Raffaele e Humanitas – serve a mettere in luce la differenza: assetti proprietari chiari, governance manageriale definita, investitori che rispondono di utili e perdite. Casa Sollievo, invece, vivrebbe in una “zona grigia”: privata nelle decisioni interne e pubblica quando si tratta di coprire i buchi.

In questo scenario, l’idea che basti “cambiare contratto” per risolvere la situazione viene definita illusoria: il tema del lavoro è centrale, ma non può compensare un impianto economico sbilanciato, una governance opaca e una dipendenza strutturale da risorse pubbliche senza un controllo pubblico corrispondente.

La Regione, però, si muove in un campo minato: Casa Sollievo è un presidio fondamentale per il Gargano e per una parte rilevante del Mezzogiorno; lasciarla collassare avrebbe conseguenze sanitarie e sociali pesanti. Ma continuare a intervenire senza pretendere un cambiamento profondo rischia di trasformare l’emergenza in un ciclo infinito.

Da qui la domanda “tabù” rilanciata nel testo: ha ancora senso mantenere Casa Sollievo in questa forma? Le opzioni sul tavolo, in estrema sintesi, sono due: l’ingresso di un soggetto privato “vero”, con capitali e responsabilità chiare, oppure una reale integrazione nel pubblico, con gestione coerente con il SSN. Restare a metà, conclude l’analisi, non sarebbe più sostenibile.

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO