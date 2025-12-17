Edizione n° 5917

Home // Cronaca // Centro anziani “Nicola Palmisano”: chiusa la seconda fase della co-progettazione, via alla fase finale

CO-PROGETTAZIONE Centro anziani “Nicola Palmisano”: chiusa la seconda fase della co-progettazione, via alla fase finale

Il Comune di Foggia porta avanti il percorso di co-progettazione con il Terzo settore per la gestione del Centro polivalente per anziani “Nicola Palmisano”

Centro anziani “Nicola Palmisano”: chiusa la seconda fase della co-progettazione, via alla fase finale

Centro Polivalente “Nicola Palmisano” - Fonte Immagine: foggiacittaaperta.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia porta avanti il percorso di co-progettazione con il Terzo settore per la gestione del Centro polivalente per anziani “Nicola Palmisano”, struttura situata in città in via Enrico Pestalozzi 5. Con una determinazione dell’Area 4 – Servizi alla persona – l’ente approva i verbali del tavolo, il progetto definitivo e avvia la terza fase della co-progettazione, dichiarando concluso il procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990.

Il provvedimento nasce da un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’attivazione di un partenariato (art. 55 del D.Lgs. 117/2017), cioè lo strumento previsto dal Codice del Terzo settore per costruire insieme – amministrazione ed enti non profit – un modello di gestione e servizi.

In concreto, la determinazione sancisce tre passaggi:
la validazione formale del lavoro svolto dal tavolo di co-progettazione;
l’approvazione del progetto definitivo;
l’avvio della fase successiva, che tipicamente riguarda gli aspetti conclusivi e attuativi (assetto gestionale, definizione puntuale di attività, ruoli, impegni e modalità operative).

La scelta della co-progettazione, rispetto a una gara tradizionale, punta a valorizzare competenze e capacità di rete degli enti sociali, con una logica di collaborazione strutturata. In un contesto come quello dei servizi per la terza età, questo significa poter definire un’offerta più aderente ai bisogni: socializzazione, attività di comunità, sostegno alla fragilità e iniziative di prevenzione dell’isolamento.

L’atto, infine, chiude la fase procedimentale richiamando la cornice della legge 241/1990 sulla durata e sulla conclusione dei procedimenti amministrativi, a presidio di trasparenza e certezza dei tempi.

A cura di Giovanna Tambo.

LASCIA UN COMMENTO