ALESSANDRA MORETTI // Qatargate, il Parlamento Europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti
17 Dicembre 2025 - ore  10:58

ASSEDIO // Stornara sotto assedio: sei furti in una notte e un paese ormai senza banche né poste
17 Dicembre 2025 - ore  11:27

Comune di Foggia: gara triennale per sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e formazione del personale

LAVORO Comune di Foggia: gara triennale per sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e formazione del personale

Il Comune di Foggia avvia una nuova procedura di gara per l’affidamento, per tre anni, di un pacchetto di servizi legati alla sicurezza sul lavoro

Ufficio - ph Giornale Ibleo

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia avvia una nuova procedura di gara per l’affidamento, per tre anni, di un pacchetto di servizi legati alla sicurezza sul lavoro: dalla sorveglianza sanitaria all’individuazione del medico competente, fino al supporto al Servizio di prevenzione e protezione, all’incarico di RSPP, all’aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio (DVR) e del DUVRI, al piano di evacuazione e ai corsi di formazione previsti dal Testo Unico sulla sicurezza. Lo stabilisce una determinazione dell’Area amministrativa che approva anche il capitolato e delega la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia per l’avvio della gara.

L’intervento nasce anche dall’esigenza di garantire continuità al servizio, alla luce di un contratto già in essere (repertorio 11057 dell’8 marzo 2023) richiamato negli atti.

Quanto alla procedura, l’amministrazione indica una procedura aperta (art. 71 del D.Lgs. 36/2023) e come criterio di scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa, con una ponderazione che privilegia l’aspetto tecnico: 80 punti alla qualità dell’offerta e 20 al prezzo.

Tra gli elementi valutati figurano l’organizzazione complessiva del servizio, lo schema operativo delle visite e dei controlli sanitari per tipologie di rischio e mansioni, la gestione della formazione e – per la Polizia locale – la disponibilità di specialisti per gli accertamenti relativi al porto dell’arma.

Sul piano contabile, l’atto riporta le attestazioni di copertura finanziaria su più capitoli e impegni, comprensivi anche dei costi connessi alla gestione della gara tramite la SUA provinciale.

A cura di Giovanna Tambo.

