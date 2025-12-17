Edizione n° 5918

Concorsi al Comune di Foggia: nominate le commissioni, prove scritte dal 19 al 21 gennaio 2026

CONCORSI FOGGIA Concorsi al Comune di Foggia: nominate le commissioni, prove scritte dal 19 al 21 gennaio 2026

Le prove scritte si svolgeranno dal 19 al 21 gennaio presso la Città del Cinema

Le graduatorie saranno valide per altri due anni e potranno essere utilizzate anche da altri enti locali

CONCORSI FOGGIA, ARCHIVIO ph enzo maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

FOGGIA – Sono state ufficialmente nominate le commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici banditi dal Comune di Foggia. La determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente e nelle sezioni dedicate del portale InPA e di “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito istituzionale comunale. Contestualmente è stato reso noto anche il calendario delle prove scritte, in programma dal 19 al 21 gennaio 2026.

A presiedere tutte le commissioni sarà la dottoressa Irma Azzarelli, dirigente amministrativo della Città metropolitana di Catania. Ogni commissione sarà composta inoltre da un altro membro esterno e da una figura interna all’Amministrazione comunale.

Le prove scritte si svolgeranno presso la Città del Cinema.
Il calendario prenderà il via lunedì 19 gennaio 2026, a partire dalle ore 8.30, con tre procedure concorsuali: addetto ai servizi generali per l’infanzia (37 domande per 3 posti), funzionario insegnante (153 domande per 4 posti) e funzionario avvocato (114 domande per 1 posto).

La giornata di martedì 20 gennaio sarà interamente dedicata al concorso per funzionario amministrativo, che ha registrato il numero più elevato di candidature: 1.192 domande per 6 posti disponibili. Per consentire lo svolgimento ordinato delle prove, i candidati saranno suddivisi in due turni: dalla lettera A alla K alle ore 8.30, dalla L alla Z alle ore 12.

Le selezioni si concluderanno mercoledì 21 gennaio 2026 con le prove scritte per i profili di funzionario contabile/specialista economico-statistico (186 domande per 2 posti) e funzionario tecnico/specialista tecnico (134 domande per 10 posti complessivi).

L’organizzazione e la gestione delle prove concorsuali sono state affidate alla società Selexi di Milano.

