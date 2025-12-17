FOGGIA – Sono state ufficialmente nominate le commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici banditi dal Comune di Foggia. La determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente e nelle sezioni dedicate del portale InPA e di “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito istituzionale comunale. Contestualmente è stato reso noto anche il calendario delle prove scritte, in programma dal 19 al 21 gennaio 2026.

A presiedere tutte le commissioni sarà la dottoressa Irma Azzarelli, dirigente amministrativo della Città metropolitana di Catania. Ogni commissione sarà composta inoltre da un altro membro esterno e da una figura interna all’Amministrazione comunale.

Le prove scritte si svolgeranno presso la Città del Cinema.

Il calendario prenderà il via lunedì 19 gennaio 2026, a partire dalle ore 8.30, con tre procedure concorsuali: addetto ai servizi generali per l’infanzia (37 domande per 3 posti), funzionario insegnante (153 domande per 4 posti) e funzionario avvocato (114 domande per 1 posto).

La giornata di martedì 20 gennaio sarà interamente dedicata al concorso per funzionario amministrativo, che ha registrato il numero più elevato di candidature: 1.192 domande per 6 posti disponibili. Per consentire lo svolgimento ordinato delle prove, i candidati saranno suddivisi in due turni: dalla lettera A alla K alle ore 8.30, dalla L alla Z alle ore 12.

Le selezioni si concluderanno mercoledì 21 gennaio 2026 con le prove scritte per i profili di funzionario contabile/specialista economico-statistico (186 domande per 2 posti) e funzionario tecnico/specialista tecnico (134 domande per 10 posti complessivi).

L’organizzazione e la gestione delle prove concorsuali sono state affidate alla società Selexi di Milano.