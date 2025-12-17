Foggia scommette sulla cultura: nasce il GIO Festival, imprese e istituzioni unite per il rilancio del territorio

FOGGIA – La cultura come motore di sviluppo economico e turistico. È questa la scommessa al centro del GIO Festival – Giordano International Opera Festival, presentato ufficialmente questa mattina nella sala consiglio della Camera di Commercio di Foggia, gremita di imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Il Festival, che debutterà nella primavera del 2026, rappresenta il primo tassello di una nuova offerta turistica integrata, costruita attorno alla figura di Umberto Giordano, compositore foggiano di fama internazionale, con l’obiettivo di posizionare la Capitanata nei circuiti culturali e lirico-sinfonici di livello europeo.

Capofila del progetto è l’Ente camerale, affiancato da Comune di Foggia, Università e Conservatorio, con il sostegno della Fondazione Monti Uniti e la collaborazione operativa dell’Associazione Suoni del Sud.

A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Di Carlo, che ha sottolineato il ruolo centrale del mondo produttivo:

«Il GIO Festival non è solo un cartellone di eventi, ma un vero evento di destinazione. Vogliamo trasformare Umberto Giordano in un brand culturale attrattivo a livello internazionale, capace di generare un indotto economico concreto per l’intero territorio, dal Gargano alla Daunia, superando la stagionalità turistica».

Convinto il sostegno dell’amministrazione comunale, espresso dalla sindaca Maria Aida Episcopo, che ha parlato di una svolta nella narrazione della città:

«Vedere istituzioni e imprese unite intorno alla cultura è il segnale che Foggia è pronta a cambiare passo. Questo Festival è una vetrina internazionale e un atto d’amore verso la nostra identità».

Il focus tecnico è stato affidato ad Alessandra Arcese, coordinatrice dell’Area Qualificazione Imprese e Territorio di ISNART, che ha illustrato il valore economico del turismo culturale e l’inserimento del GIO Festival nel più ampio percorso di costruzione della DMO – Destination Management Organization.

Sul piano artistico, la direzione del Festival sarà curata dalla Maestra Gianna Fratta e dal Maestro Dino De Palma, che hanno anticipato una programmazione di alto profilo, pensata per attrarre melomani, appassionati e visitatori da tutto il mondo.

Il segnale più forte della giornata è arrivato però dalla massiccia partecipazione delle imprese locali, molte delle quali hanno già manifestato interesse per le opportunità di sponsorship e partenariato. Il GIO Festival viene così percepito non come una semplice iniziativa culturale, ma come un investimento strategico per la crescita dell’economia provinciale.

Una sfida ambiziosa che punta a fare della cultura il perno di una nuova stagione di sviluppo per Foggia e la Capitanata.