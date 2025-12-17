Foggia “socio fondatore” di Apulia Film Commission: impegnata la quota 2025 da 36.413 euro

Il Comune di Foggia conferma la propria partecipazione alla Fondazione “Apulia Film Commission” e dispone l’assunzione dell’impegno di spesa per la quota associativa relativa all’anno 2025. La determinazione dirigenziale, adottata dall’Area 10 – Cultura e Partecipate, ricostruisce l’iter che ha portato all’adesione dell’ente e quantifica l’importo dovuto sulla base dei criteri statutari e delle decisioni assunte dagli organi della Fondazione.

Secondo quanto riportato nell’atto, l’adesione del Comune sarebbe stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 253 del 29 novembre 2024, con contestuale approvazione dello Statuto della Fondazione. Lo Statuto prevede che i Comuni capoluogo pugliesi concorrano al bilancio della Fondazione con una quota calcolata “per abitante”, con un tetto massimo annuo di 100 mila euro per ciascun ente. A partire dal 2025, inoltre, l’assemblea dei soci avrebbe deliberato un incremento del conferimento al fondo di gestione, portando la quota per i Comuni capoluogo e la Città metropolitana a 0,25 euro per abitante (in luogo dei precedenti 0,20 euro).

Nel caso di Foggia, la richiesta di versamento sarebbe stata formalizzata dalla Fondazione con nota acquisita al protocollo comunale (prot. n. 193175 del 13 novembre 2025). L’importo indicato nell’atto è pari a 36.413 euro, determinato moltiplicando 145.652 abitanti – dato dell’ultimo censimento richiamato nel provvedimento – per 0,25 euro. La spesa viene imputata sul capitolo 18900/20 del bilancio 2025-2027, per la competenza 2025.

La determinazione evidenzia anche alcuni aspetti tecnici: il provvedimento viene indicato come escluso dall’obbligo di acquisizione del CIG, in quanto relativo al pagamento di una quota associativa e non a un contratto d’appalto; inoltre, trattandosi di versamento a favore di un ente non commerciale, l’atto richiama l’irrilevanza ai fini IVA in base alla normativa citata. Nel testo si dà conto, infine, degli adempimenti di regolarità amministrativa e contabile, della pubblicazione all’Albo pretorio on line e in “Amministrazione trasparente” e dell’invio agli uffici competenti.

A cura di Giovanna Tambo.