Fondazione UNA - Risultati Operazione Paladini del Territorio 2025 in Puglia

Fondazione UNA comunica i dati generati della quarta edizione di Operazione Paladini del Territorio che nel 2025 ha visto impegnati cacciatori e cittadini in azioni di recupero, ripristino e salvaguardia di aree degradate, ma anche in attività di divulgazione e di supporto alla comunità.

In Puglia sono state organizzate oltre 40 iniziative che hanno visto il coinvolgimento di più di 900 volontari.

17 dicembre 2025 – Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente – comunica i risultati al termine della quarta edizione di Operazione Paladini del Territorio, iniziativa promossa dalla Fondazione e nata dalla volontà del mondo venatorio di contribuire attivamente alla tutela del territorio e al supporto della propria comunità locale d’appartenenza.

In Puglia si è registrata un’ampia adesione al progetto. Le associazioni venatorie, e non solo, hanno risposto all’appello della Fondazione, mobilitando oltre 900 volontari tra cacciatori e cittadini, contribuendo alla rimozione di 13 tonnellate di rifiuti dall’ambiente.

Anche quest’anno, un contributo significativo è arrivato grazie all’A.T.C. Lecce che grazie al progetto “Ambiente Bene Comune” ha coordinato le associazioni locali, per un totale di 35 iniziative svolte in tutta la Provincia. Tra queste, spiccano le giornate dedicate alla pulizia e al ripristino delle aree naturali danneggiate, con la raccolta di 12 tonnellate di rifiuti, cifra sorprendente che arriva a coprire quasi l’intera somma dei materiali smaltiti nell’arco del 2025 in tutta la Regione Puglia.

Altre iniziative di rilievo sono state quelle delle sezioni provinciali FIDC di Foggia e di BAT-Barletta, oltre a quella organizzata dal Circolo Federcaccia “Il ritrovo del cacciatore” in provincia di Foggia e da A.T.C Brindisi. Tutte le attività si sono concentrate sulla raccolta dei rifiuti e il ripristino delle aree verdi, nonché sulla sensibilizzazione dei più giovani e sulla sorveglianza antincendio.

A livello nazionale la quarta edizione di Operazione Paladini del Territorio ha visto il coinvolgimento di oltre 6000 volontari, coordinati da più di 130 sezioni locali delle associazioni venatorie nazionali.

Per il 2026, Fondazione UNA promuove la quinta edizione del progetto, riconfermando la vocazione alla tutela e alla cura dell’ambiente che costituisce la ragion d’essere dell’iniziativa fin dal suo avvio.

Diventare un Paladino del Territorio è semplice: basta compilare il modulo di iscrizione nella pagina dedicata sul sito di Fondazione UNA (www.fondazioneuna.org), così da ricevere tutto il supporto necessario e il kit ufficiale del Paladino per iniziare subito a fare la differenza.

***

Si ringraziano tutte le associazioni locali che hanno preso parte all’Operazione Paladini del Territorio 2025:

Sez. provinciale FIDC BAT Barletta

Sez. provinciale FIDC Foggia

Sez. Comunale FIDC Frigole

Sez. Comunale FIDC Lecce

Sez. Comunale Enalcaccia Palmariggi

Comune di Palmariggi

A.T.C. Provincia Brindisi

A.T.C Provincia Lecce

Circolo comunale “C.P.A.” – Caccia Pesca Ambiente – Squinzano

Pro Loco Melissano

Circolo della Caccia “Neretum”

Circolo comunale “C.P.A.” – Caccia Pesca Ambiente – Scorrano

Circolo comunale “C.P.A.” – Caccia Pesca Ambiente – Sogliano Cavour

Comune di Sogliano Cavour

Assessorati alla Cultura e all’Ambiente – Sogliano Cavour

Cantieri Culturali Kronos Associazione Ambientalista

Endas

Fiduciario comunale Enalcaccia – Matino

Associazione “Agrosilvae” Aps

Circolo Cacciatori “CURSI”

Ente di Gestione Parco Naturale Regionale Litorale Ugento

Pro Loco Gemini Torre San Giovanni

Torre Mozza Beach Aps

Associazione Nazionale Combattenti di Guerra di Liberazione – Ugento

Circolo Cacciatori “Trepuzzi”

Sez. comunale FIDC Supersano

Arcicaccia Lecce

Circoli Cacciatori “F. Patera”

Hunting Shooting Club

Circolo cacciatori di Surbo A.N.L.C

Sez. Sud Salento “Italia nostra” APS

Associazione Cacciatori Salentini

Associazione “Il Dado Gira”

CRAS Calimera

Associazione Azzurro Park Aps

Associazione “Lu paniri te li site”

Circolo comunale Enalcaccia Green Generation

Associazione “Amici delle More”

Comune di Ruffano

Guardie Ambientali d’Italia

Gruppo di Protezione Civile “Nover”

Associazione Volontari per la Protezione Civile “SS. Medici”

Comune di Giuggianello

Sez. comunale Enalcaccia Collepasso

Circolo FIDC “Il ritrovo del cacciatore”

Sez. Cacciatori “Salve”

Circolo A. Caderna Aps

Associazione Gruppo Scout Tuglie 1

Pro Loco Scogliano Cavour Aps

Ekoclub International

Gruppo “Giovani Informazione”

Comune di Carmiano

Pro Loco Martignano

Ass. Archeorete del Mediterraneo

