Fondazione UNA - Risultati Operazione Paladini del Territorio 2025 in Puglia

Fondazione UNA comunica i dati generati della quarta edizione di Operazione Paladini del Territorio che nel 2025 ha visto impegnati cacciatori e cittadini in azioni di recupero, ripristino e salvaguardia di aree degradate, ma anche in attività di divulgazione e di supporto alla comunità.
In Puglia sono state organizzate oltre 40 iniziative che hanno visto il coinvolgimento di più di 900 volontari.
17 dicembre 2025 – Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente – comunica i risultati al termine della quarta edizione di Operazione Paladini del Territorio, iniziativa promossa dalla Fondazione e nata dalla volontà del mondo venatorio di contribuire attivamente alla tutela del territorio e al supporto della propria comunità locale d’appartenenza.
In Puglia si è registrata un’ampia adesione al progetto. Le associazioni venatorie, e non solo, hanno risposto all’appello della Fondazione, mobilitando oltre 900 volontari tra cacciatori e cittadini, contribuendo alla rimozione di 13 tonnellate di rifiuti dall’ambiente.
Anche quest’anno, un contributo significativo è arrivato grazie all’A.T.C. Lecce che grazie al progetto “Ambiente Bene Comune” ha coordinato le associazioni locali, per un totale di 35 iniziative svolte in tutta la Provincia. Tra queste, spiccano le giornate dedicate alla pulizia e al ripristino delle aree naturali danneggiate, con la raccolta di 12 tonnellate di rifiuti, cifra sorprendente che arriva a coprire quasi l’intera somma dei materiali smaltiti nell’arco del 2025 in tutta la Regione Puglia.
Altre iniziative di rilievo sono state quelle delle sezioni provinciali FIDC di Foggia e di BAT-Barletta, oltre a quella organizzata dal Circolo Federcaccia “Il ritrovo del cacciatore” in provincia di Foggia e da A.T.C Brindisi. Tutte le attività si sono concentrate sulla raccolta dei rifiuti e il ripristino delle aree verdi, nonché sulla sensibilizzazione dei più giovani e sulla sorveglianza antincendio.
A livello nazionale la quarta edizione di Operazione Paladini del Territorio ha visto il coinvolgimento di oltre 6000 volontari, coordinati da più di 130 sezioni locali delle associazioni venatorie nazionali.
Per il 2026, Fondazione UNA promuove la quinta edizione del progetto, riconfermando la vocazione alla tutela e alla cura dell’ambiente che costituisce la ragion d’essere dell’iniziativa fin dal suo avvio.
Diventare un Paladino del Territorio è semplice: basta compilare il modulo di iscrizione nella pagina dedicata sul sito di Fondazione UNA (www.fondazioneuna.org), così da ricevere tutto il supporto necessario e il kit ufficiale del Paladino per iniziare subito a fare la differenza.
Si ringraziano tutte le associazioni locali che hanno preso parte all’Operazione Paladini del Territorio 2025:
