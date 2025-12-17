Si è svolta nella serata di ieri, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, la riunione del coordinamento cittadino dedicata all’analisi dei risultati delle recenti elezioni regionali. Un incontro partecipato e ricco di confronto, durante il quale è stato tracciato un bilancio positivo dell’esito elettorale in Capitanata.

Le urne hanno sancito l’elezione di due consiglieri regionali in provincia di Foggia: Nicola Gatta, alla sua prima esperienza in Consiglio regionale, e Giannicola De Leonardis, confermato per la quinta legislatura consecutiva.

Particolarmente significativo il risultato ottenuto nel capoluogo dauno, dove Fratelli d’Italia ha raggiunto il 18,09%, superando la media provinciale (16,36%) e attestandosi su valori pienamente in linea con il dato regionale del partito guidato da Giorgia Meloni, pari al 18,73%.

Ulteriore motivo di soddisfazione è rappresentato dalla netta crescita rispetto alle elezioni regionali del 2020: a Foggia il consenso per Fratelli d’Italia è aumentato del 66%, segnando la migliore performance tra tutte le forze politiche in competizione.

Un risultato che, secondo quanto emerso nel corso della riunione, premia l’impegno dell’intera comunità politica foggiana del partito: dalla dirigenza ai militanti, fino ai simpatizzanti. Un lavoro costante che ora rappresenta uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione.

La sfida futura, è stato sottolineato, è quella di costruire un’alternativa credibile al cosiddetto “campo largo”, puntando su un ascolto continuo dei cittadini e su una nuova visione per la città di Foggia. Centrale sarà l’avvio di un percorso condiviso con tutti gli stakeholder del territorio, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e restituire fiducia alla comunità.

Nel corso dell’incontro, la dirigenza ha inoltre rimarcato il ruolo del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Foggia, che con coerenza e impegno ha saputo interpretare le esigenze della cittadinanza, traducendole in azioni politiche concrete e rafforzando il rapporto tra istituzioni e territorio.

Fratelli d’Italia Foggia ribadisce infine il proprio impegno a rafforzare la presenza sul territorio e a consolidare il dialogo con i cittadini, con l’obiettivo di trasformare il consenso elettorale in iniziative politiche capaci di incidere positivamente sul futuro della città.

Fratelli d’Italia – Coordinamento cittadino di Foggia uolo del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Foggia, che con coerenza e impegno ha saputo interpretare le esigenze della cittadinanza, traducendole in azioni politiche concrete e rafforzando il rapporto tra istituzioni e territorio.

Fratelli d’Italia Foggia ribadisce infine il proprio impegno a rafforzare la presenza sul territorio e a consolidare il dialogo con i cittadini, con l’obiettivo di trasformare il consenso elettorale in iniziative politiche capaci di incidere positivamente sul futuro della città.

Fratelli d’Italia – Coordinamento cittadino di Foggia