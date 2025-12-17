"Ho voja di Street food: il Natale a Foggia si vive in villa comunale"

Foggia, 17 dicembre 2025 – Il Natale a Foggia profuma di cibo di strada, convivialità e desiderio di stare insieme. Torna in Villa Comunale «Ho Voja di Street Food», un appuntamento ormai atteso e riconosciuto che, anche quest’anno, trasformerà uno dei luoghi simbolo della città in un grande punto di incontro, gusto e condivisione.

L’iniziativa è promossa da Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia e dall’associazione Terronika con il patrocinio del Comune di Foggia.

“Con Ho Voja di Street Food vogliamo offrire alla città non solo un evento gastronomico, ma un vero momento di comunità – dichiara Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Foggia –. La Villa Comunale diventa uno spazio vivo, aperto, capace di accogliere famiglie, giovani e visitatori, valorizzando il commercio di prossimità e le imprese del territorio. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante investire su socialità, qualità e identità locale, soprattutto in un periodo simbolico come il Natale”.

Oltre venti stand saranno i protagonisti della manifestazione, offrendo una ricca varietà di proposte enogastronomiche: dai grandi classici dello street food alle rivisitazioni più creative, passando per sapori locali, nazionali e internazionali.

“Per il settore dei pubblici esercizi – sottolinea Alessandro Centra, presidente FIPE settore bar Confcommercio provinciale – iniziative come questa rappresentano un’opportunità concreta di visibilità e rilancio. Lo street food è convivialità, innovazione e qualità, elementi che raccontano bene la vitalità delle nostre imprese e la loro capacità di intercettare nuovi modi di vivere il tempo libero, soprattutto durante le festività”.

La manifestazione è pensata come una vera festa per famiglie, bambini e giovani. Ci sarà infatti anche la Casa di Babbo Natale, un’area magica dedicata ai più piccoli, per vivere momenti di meraviglia e respirare lo spirito più autentico delle feste. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, le mascotte natalizie con i palloncini regaleranno sorrisi, animazione e divertimento.

All’interno del programma trova spazio anche il talk «Foggia, ma con Amore», un dialogo aperto in cui si parlerà della città con uno sguardo positivo e costruttivo, tra identità, appartenenza, idee e futuro, valorizzando storie, esperienze e visioni nate dal territorio.

TAGLIO DEL NASTRO: 22 dicembre 2025 ore 18.00

Ho voja di street food

Villa comunale di Foggia

22 dicembre dalle 18.00 alle 24.00

23 dicembre dalle 10.00 alle 24.00

24 dicembre dalle 10.00 alle 18.00