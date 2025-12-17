Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell'Abi

ansa. Leonardo Patroni Griffi (presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata) è stato nominato vice Presidente dell’Abi.
Lo ha nominato il consiglio dell’associazione, presieduto dal presidente Antonio Patuelli, riunito oggi pomeriggio a Roma.
Patroni Griffi, ricorda l’Abi, si affianca agli altri vice Presidenti in carica: Gian Maria Gros-Pietro, vicario, (presidente Intesa Sanpaolo), Giampiero Maioli (presidente Crédit Agricole Italia), Nicola Maione (presidente Banca Monte dei Paschi di Siena), Massimo Tononi (presidente Banco Bpm), Camillo Venesio (amministratore delegato e direttore generale Banca del Piemonte).
ansa