Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell'Abi

17 Dicembre 2025

17 Dicembre 2025 - ore  21:20

Leonardo Patroni Griffi (presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata) è stato nominato vice Presidente dell'Abi

Redazione
17 Dicembre 2025
ansa. Leonardo Patroni Griffi (presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata) è stato nominato vice Presidente dell’Abi.

Lo ha nominato il consiglio dell’associazione, presieduto dal presidente Antonio Patuelli, riunito oggi pomeriggio a Roma.

Patroni Griffi, ricorda l’Abi, si affianca agli altri vice Presidenti in carica: Gian Maria Gros-Pietro, vicario, (presidente Intesa Sanpaolo), Giampiero Maioli (presidente Crédit Agricole Italia), Nicola Maione (presidente Banca Monte dei Paschi di Siena), Massimo Tononi (presidente Banco Bpm), Camillo Venesio (amministratore delegato e direttore generale Banca del Piemonte).

