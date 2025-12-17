Edizione n° 5918

BALLON D'ESSAI

ALESSANDRA MORETTI // Qatargate, il Parlamento Europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti
17 Dicembre 2025 - ore  10:58

CALEMBOUR

ASSEDIO // Stornara sotto assedio: sei furti in una notte e un paese ormai senza banche né poste
17 Dicembre 2025 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, ritrovata la donna scomparsa con due minori: “sono tutti al sicuro”

"SONO AL SICURO" Manfredonia, ritrovata la donna scomparsa con due minori: “sono tutti al sicuro”

Nelle ultime ore è arrivato l’esito positivo delle ricerche: la donna e i minori sono stati rintracciati

LEGGI ANCHE //  Ultim’ora SQ Manfredonia. Donna e due minori irreperibili: presentata denuncia di scomparsa. “Ti prego, riporta i bambini”
COMBO StatoQuotidiano: il papà dei bimbi, con l'avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia

COMBO StatoQuotidiano: il papà dei bimbi, con l'avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

È stata ritrovata ed è al sicuro la donna per la cui scomparsa, insieme a due minori, era stata presentata ieri sera una denuncia a Manfredonia. Lo si apprende da fonti qualificate. I bambini stanno bene e non risultano in pericolo.

POTREBBE INTERESSARTI // Ultim’ora SQ Manfredonia. Donna e due minori irreperibili: presentata denuncia di scomparsa. “Ti prego, riporta i bambini”

La segnalazione iniziale era stata presentata al Commissariato di Pubblica Sicurezza su impulso dell’avvocata Innocenza Starace, del foro di Foggia, che assiste il padre dei minori. L’uomo, non riuscendo più a rintracciare la madre dei bambini, si era rivolto alle forze dell’ordine dopo che, recatosi a scuola per prenderli, non li aveva trovati.

Secondo quanto riferito dal legale, da quel momento il padre aveva tentato più volte di contattare la donna, senza ottenere risposta. Il telefono risultava spento e non vi erano state comunicazioni neppure da parte di un figlio maggiorenne della donna, nato da una precedente relazione e convivente con lei.

POTREBBE INTERESSARTI // Ultim’ora SQ Manfredonia. Donna e due minori irreperibili: presentata denuncia di scomparsa. “Ti prego, riporta i bambini”

Le ricerche erano state immediatamente attivate e coordinate dalle forze dell’ordine, con il supporto degli uffici competenti. «Polizia e Commissariato hanno operato unitamente alla Prefettura», aveva spiegato l’avvocata Starace, precisando che, nelle prime fasi, non vi fossero notizie certe.

Un elemento utile alle indagini era emerso da un riscontro tecnico: «L’ultimo accesso telefonico è stato rilevato a Cerignola», aveva dichiarato la legale, dettaglio che ha contribuito a orientare gli accertamenti. Nelle ultime ore è arrivato l’esito positivo delle ricerche: la donna e i minori sono stati rintracciati e risultano in condizioni di sicurezza. Secondo quanto si apprende, la donna potrebbe essere collocata in una struttura protetta; valutazioni analoghe sarebbero in corso anche per i bambini, nel rispetto delle procedure previste e a tutela dei minori.

L’avvocata Starace ha confermato di aver ricevuto incarico dal padre sia per le pratiche relative all’affidamento sia per l’assistenza nelle interlocuzioni con le autorità competenti. «Era estremamente preoccupato per l’assenza di notizie sui bambini», aveva dichiarato, auspicando una rapida risoluzione della vicenda.

Sul caso resta il massimo riserbo. Trattandosi di minori, le identità non vengono diffuse.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO