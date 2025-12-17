È stata ritrovata ed è al sicuro la donna per la cui scomparsa, insieme a due minori, era stata presentata ieri sera una denuncia a Manfredonia. Lo si apprende da fonti qualificate. I bambini stanno bene e non risultano in pericolo.

La segnalazione iniziale era stata presentata al Commissariato di Pubblica Sicurezza su impulso dell’avvocata Innocenza Starace, del foro di Foggia, che assiste il padre dei minori. L’uomo, non riuscendo più a rintracciare la madre dei bambini, si era rivolto alle forze dell’ordine dopo che, recatosi a scuola per prenderli, non li aveva trovati.

Secondo quanto riferito dal legale, da quel momento il padre aveva tentato più volte di contattare la donna, senza ottenere risposta. Il telefono risultava spento e non vi erano state comunicazioni neppure da parte di un figlio maggiorenne della donna, nato da una precedente relazione e convivente con lei.

Le ricerche erano state immediatamente attivate e coordinate dalle forze dell’ordine, con il supporto degli uffici competenti. «Polizia e Commissariato hanno operato unitamente alla Prefettura», aveva spiegato l’avvocata Starace, precisando che, nelle prime fasi, non vi fossero notizie certe.

Un elemento utile alle indagini era emerso da un riscontro tecnico: «L’ultimo accesso telefonico è stato rilevato a Cerignola», aveva dichiarato la legale, dettaglio che ha contribuito a orientare gli accertamenti. Nelle ultime ore è arrivato l’esito positivo delle ricerche: la donna e i minori sono stati rintracciati e risultano in condizioni di sicurezza. Secondo quanto si apprende, la donna potrebbe essere collocata in una struttura protetta; valutazioni analoghe sarebbero in corso anche per i bambini, nel rispetto delle procedure previste e a tutela dei minori.

L’avvocata Starace ha confermato di aver ricevuto incarico dal padre sia per le pratiche relative all’affidamento sia per l’assistenza nelle interlocuzioni con le autorità competenti. «Era estremamente preoccupato per l’assenza di notizie sui bambini», aveva dichiarato, auspicando una rapida risoluzione della vicenda.

Sul caso resta il massimo riserbo. Trattandosi di minori, le identità non vengono diffuse.