MATTINATA (FG) – Possibili disagi per i residenti di alcune strade dell’abitato di Mattinata nella giornata di lunedì 22 dicembre 2025, a causa di lavori programmati sulla rete idrica.
Lo comunica Acquedotto Pugliese, che sta effettuando interventi finalizzati al miglioramento del servizio attraverso l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione dell’acqua.
L’interruzione è prevista dalle ore 8:00 alle ore 16:00, per una durata complessiva di circa otto ore, e interesserà le seguenti vie:
-
Via Martiri di Via Fani
-
Via Don Lorenzo Milani
-
Via Brodolini
-
Via Tomaiuolo
I maggiori disagi potranno essere avvertiti negli edifici sprovvisti di autoclave e riserva idrica, o dotati di sistemi di accumulo insufficienti.
Acquedotto Pugliese raccomanda ai cittadini delle zone interessate di razionalizzare i consumi, evitando usi non prioritari dell’acqua durante le ore di sospensione, poiché i consumi rappresentano una variabile determinante per limitare eventuali disservizi.
Per ulteriori informazioni è possibile:
-
contattare il numero verde 800 735 735
-
consultare il sito www.aqp.it, sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”
-
seguire l’account X @AcquedottoP
È inoltre attivo il servizio gratuito di newsletter “myaqpaggiorna”, che consente di ricevere in tempo reale via email le comunicazioni relative alle sospensioni del servizio idrico.