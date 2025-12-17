Edizione n° 5918

BALLON D'ESSAI

GRIFFI // Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell’Abi
17 Dicembre 2025 - ore  21:21

CALEMBOUR

30MILA ACCESSI // All’ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024
17 Dicembre 2025 - ore  21:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Mattinata, lavori alla rete idrica: sospensione dell’acqua il 22 dicembre in alcune vie del centro

MATTINATA Mattinata, lavori alla rete idrica: sospensione dell’acqua il 22 dicembre in alcune vie del centro

Possibili disagi per i residenti di alcune strade dell’abitato di Mattinata nella giornata di lunedì 22 dicembre 2025

Acquedotto lavori rete idrica - Fonte: BariToday - archivio, non riferita al testo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Manfredonia // Mattinata //

MATTINATA (FG) – Possibili disagi per i residenti di alcune strade dell’abitato di Mattinata nella giornata di lunedì 22 dicembre 2025, a causa di lavori programmati sulla rete idrica.

Lo comunica Acquedotto Pugliese, che sta effettuando interventi finalizzati al miglioramento del servizio attraverso l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione dell’acqua.

L’interruzione è prevista dalle ore 8:00 alle ore 16:00, per una durata complessiva di circa otto ore, e interesserà le seguenti vie:

  • Via Martiri di Via Fani

  • Via Don Lorenzo Milani

  • Via Brodolini

  • Via Tomaiuolo

I maggiori disagi potranno essere avvertiti negli edifici sprovvisti di autoclave e riserva idrica, o dotati di sistemi di accumulo insufficienti.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai cittadini delle zone interessate di razionalizzare i consumi, evitando usi non prioritari dell’acqua durante le ore di sospensione, poiché i consumi rappresentano una variabile determinante per limitare eventuali disservizi.

Per ulteriori informazioni è possibile:

  • contattare il numero verde 800 735 735

  • consultare il sito www.aqp.it, sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”

  • seguire l’account X @AcquedottoP

È inoltre attivo il servizio gratuito di newsletter “myaqpaggiorna”, che consente di ricevere in tempo reale via email le comunicazioni relative alle sospensioni del servizio idrico.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO