Un Natale diffuso, capace di tenere insieme il cuore della città, le borgate e le periferie, ma anche di parlare a pubblici diversi: famiglie, bambini, giovani, anziani e persone fragili. È questa la cifra del cartellone “Natale a Foggia 2025”, presentato dall’amministrazione comunale e arricchito dal programma di iniziative dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, che accompagnerà la città fino all’Epifania.

Il centro storico e le principali piazze diventano luoghi simbolo della tradizione e dello spettacolo. Il Presepe in Corso Vittorio Emanuele e in piazza Mercato resterà visitabile fino al 6 gennaio, mentre a Borgo Incoronata, dal 22 dicembre, prenderanno vita il mercatino natalizio e la mostra dei presepi, inseriti nel programma “Natale al Borgo”, curato dall’assessorato alle Attività produttive.

Spazio anche ai giochi antichi per famiglie, agli spettacoli itineranti, alle escursioni e agli aperitivi tematici, in un’ottica di valorizzazione delle borgate e dell’economia locale.

La musica rappresenta uno degli assi portanti del cartellone. Concerti, street band e appuntamenti jazz scandiranno le festività: dal concerto gospel del 25 dicembre in piazza Cesare Battisti, al doppio appuntamento di Capodanno in piazza Cavour, fino alle esibizioni diffuse tra centro e quartieri. Non mancano eventi pensati per i più piccoli, come gli spettacoli di burattini in programma tra il 2 e il 4 gennaio, e le animazioni curate da associazioni del territorio.

Accanto al calendario degli eventi culturali, assume un ruolo centrale il programma promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, che ha messo in campo una serie di iniziative dedicate a minori, famiglie e adulti fragili, in collaborazione con cooperative sociali e realtà del Terzo settore. Un percorso che intreccia festa, inclusione e sostegno alla comunità.

Si parte il 20 dicembre con la Festa di Natale e i laboratori ludico-ricreativi per bambini alla Pinacoteca civica “Il 9Cento”, seguiti il 23 dicembre dall’iniziativa “Pastorelli in passerella”. Nei giorni successivi spazio ai laboratori teatrali, alla tombola natalizia, al contest musicale e agli appuntamenti dedicati all’Epifania, come i laboratori per la calza della Befana a Borgo Segezia e al rione Candelaro.

Particolare attenzione è rivolta anche agli adulti e alle famiglie in condizioni di fragilità. Tra gli eventi in programma figurano il laboratorio di genitorialità, la giornata “Natale e agricoltura sociale” ai Campi Diomedei con degustazioni e attività nella fattoria didattica, e la festa di comunità con buffet interetnico del 30 dicembre, pensata come momento di incontro, dialogo e condivisione tra culture diverse.

Il calendario si chiuderà il 4 gennaio con l’animazione in piazza Umberto Giordano, tra giochi, artisti di strada e laboratori per famiglie.

«Le festività natalizie sono particolarmente sentite nella nostra comunità – ha spiegato la sindaca Maria Aida Episcopo – e abbiamo voluto integrare i cartelloni già consolidati con nuove proposte capaci di parlare a tutta la città». Un lavoro di squadra che, come sottolineato dagli assessori coinvolti, punta a rafforzare il senso di appartenenza, sostenere l’economia locale e garantire che il Natale sia davvero un momento di partecipazione per tutti.

Un cartellone ampio e articolato che restituisce l’immagine di una Foggia viva, inclusiva e attenta ai bisogni sociali, capace di fare delle festività non solo un’occasione di svago, ma anche uno strumento di coesione e crescita collettiva.