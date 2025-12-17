BRINDISI – La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta sulla morte di un neonato, nato senza vita lo scorso 23 novembre all’ospedale “Antonio Perrino”. Nell’ambito delle indagini sono stati iscritti nel registro degli indagati cinque operatori sanitari: tre medici e due ostetriche che, secondo quanto ricostruito finora, avrebbero preso parte alla gestione del travaglio e del parto.

Lo riporta l’Ansa.

Le ipotesi di reato contestate – a vario titolo e con accertamenti ancora in corso – sono quelle di omicidio colposo e di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, fattispecie previste per i casi in cui si ipotizzino condotte non conformi ai protocolli o alle buone pratiche cliniche. L’iscrizione nel registro degli indagati, in questa fase, viene considerata un passaggio tecnico necessario a consentire verifiche e accertamenti con la piena tutela delle garanzie difensive.

Un passaggio centrale dell’inchiesta sarà l’autopsia, programmata per venerdì, che verrà eseguita dal medico legale Roberto Vaglio. L’esame autoptico, insieme alla raccolta della documentazione sanitaria, dovrà contribuire a chiarire le cause del decesso e a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, dalla fase di travaglio fino al momento del parto.

Dalla prima ricostruzione, la madre del piccolo – una donna di 30 anni – era prossima al termine della gravidanza, quasi alla 39ª settimana, e quella notte si trovava già in ospedale in travaglio. Come previsto dalle procedure di monitoraggio, la gestante sarebbe stata sottoposta a una serie di controlli strumentali per valutare l’andamento del travaglio e le condizioni del feto. Nei primi tracciati non sarebbero emersi elementi di particolare allarme: il battito cardiaco fetale, seppure non sempre nitido, veniva rilevato e non risultavano segnali tali da far prevedere un imminente peggioramento.

La situazione, però, sarebbe cambiata nelle fasi immediatamente precedenti al parto. Secondo quanto riportato nell’informativa finora acquisita, durante l’ultimo controllo il battito fetale sarebbe scomparso completamente. A quel punto il feto sarebbe stato fatto nascere, ma il neonato risultava già privo di vita.

L’indagine è stata avviata dopo un esposto presentato, per conto dei genitori, dall’avvocata Antonella Palmisano. La Procura sta ora acquisendo cartelle cliniche, tracciati, registri di reparto e ogni elemento utile a ricostruire tempi, scelte cliniche e eventuali passaggi critici. L’attenzione degli inquirenti – come avviene in casi analoghi – si concentrerà anche sul rispetto dei protocolli di sorveglianza del travaglio, sull’interpretazione dei dati raccolti e sulla tempestività delle decisioni adottate.

Al momento non vengono indicati profili di responsabilità individuale definiti: la ricostruzione resta affidata agli accertamenti tecnici e alle valutazioni medico-legali che seguiranno. L’ospedale e i professionisti coinvolti potranno far valere le proprie osservazioni attraverso consulenti e difensori.

L’autopsia di venerdì rappresenta dunque lo snodo decisivo per stabilire le cause della morte e, di conseguenza, per orientare le successive determinazioni della magistratura. Nel frattempo, proseguono le attività investigative per completare il quadro e offrire risposte alla famiglia, che chiede chiarezza su quanto accaduto in sala parto.

Testo rielaborato in forma originale su base informativa. Fonte originaria ANSA.