Edizione n° 5918

BALLON D'ESSAI

GRIFFI // Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell’Abi
17 Dicembre 2025 - ore  21:21

CALEMBOUR

30MILA ACCESSI // All’ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024
17 Dicembre 2025 - ore  21:20

Omicidio Capriati, a processo la donna che nascose l'arma della vittima

CAPRIATI Omicidio Capriati, a processo la donna che nascose l’arma della vittima

La sera dell’omicidio De Cosmo era alla guida di una Fiat 500, con Capriati seduto sul lato passeggero

Fonte: repubblica bari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Bari // Cronaca //

ansa. Il gup del Tribunale di Bari, Anna De Simone, ha disposto il rinvio a giudizio di Angela De Cosmo, 36 anni, accusata di detenzione e porto illegale di arma da fuoco con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. La donna era in compagnia di Raffaele Capriati, detto “Lello”, la sera del 1° aprile 2024, quando l’uomo fu ucciso a colpi di pistola.

Capriati, nipote del boss di Bari Vecchia Antonio Capriati, venne assassinato mentre si trovava a bordo di un’auto nel quartiere Torre a Mare. Il processo nei confronti di De Cosmo prenderà il via il 3 febbraio 2026.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile di Bari, coordinate dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia Marco D’Agostino, dopo l’agguato la donna avrebbe nascosto l’arma che Capriati aveva con sé, facendone perdere le tracce. La pistola, notata da alcuni testimoni subito dopo la sparatoria, non è mai stata ritrovata.

La sera dell’omicidio De Cosmo era alla guida di una Fiat 500, con Capriati seduto sul lato passeggero. I due avevano trascorso alcune ore insieme nel quartiere Torre a Mare quando, in via Bari, l’auto sarebbe stata affiancata da una motocicletta con a bordo due persone. Uno dei due avrebbe esploso diversi colpi di pistola, ferendo mortalmente Capriati.

Per gli investigatori, l’arma in possesso della vittima sarebbe caduta a terra nel momento in cui il corpo veniva spostato sulla barella dai soccorritori. In quel frangente, De Cosmo l’avrebbe raccolta e nascosta. La donna è difesa dall’avvocato Pino Giulitto.

Le indagini sull’omicidio sono tuttora in corso e mirano a chiarire il movente e a individuare i responsabili materiali dell’agguato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO