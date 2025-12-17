PA Foggia. Riorganizzazione interna: approvata “micro-organizzazione” Area 10 Cultura e Partecipate

Il Comune di Foggia mette mano all’assetto interno dell’Area 10 – Cultura e Partecipate, approvando una nuova “micro-organizzazione” con organigramma, declaratoria e criteri di assegnazione del personale. La determinazione – adottata dal dirigente dell’Area 10 – mira a definire in modo puntuale uffici, attività e responsabilità, con l’obiettivo dichiarato di ottimizzare flussi procedimentali e tempi di esecuzione.

Nell’atto vengono richiamati i principali strumenti di programmazione e regolazione dell’ente (DUP, bilancio, PIAO), collocando l’intervento organizzativo nel quadro della pianificazione amministrativa.

La determinazione approva:

Allegato A (organigramma);

Allegato B (declaratoria di funzioni e servizi, con personale impiegato per unità organizzativa);

Allegato C (organizzazione del personale e dei procedimenti, non pubblicato “no web”).

Uno dei punti centrali è la definizione di criteri per l’assegnazione delle attività: professionalità, esperienza, istruzione e attitudine dei dipendenti, con l’intento di concentrare competenze omogenee negli stessi uffici e ridurre dispersioni organizzative.

Sul piano della trasparenza, l’atto dispone la pubblicazione degli allegati che possono essere resi pubblici nelle sezioni dedicate dell’Amministrazione trasparente, mentre gli allegati non pubblicabili restano accessibili secondo le regole dell’accesso agli atti.

È inoltre specificato che il provvedimento non comporta impegno di spesa, trattandosi di misura organizzativa interna.

La determinazione include anche disposizioni operative: notifica ai dipendenti dell’Area, obbligo di passaggio di consegne per i procedimenti in itinere, e trasmissione al responsabile della Transizione digitale e alle parti sindacali per l’informativa prevista dal contratto.

