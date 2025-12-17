Edizione n° 5917

BALLON D'ESSAI

ALESSANDRA MORETTI // Qatargate, il Parlamento Europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti
17 Dicembre 2025 - ore  10:58

CALEMBOUR

ASSEDIO // Stornara sotto assedio: sei furti in una notte e un paese ormai senza banche né poste
17 Dicembre 2025 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // PA Foggia. Riorganizzazione interna: approvata “micro-organizzazione” Area 10 Cultura e Partecipate

CULTURA PA Foggia. Riorganizzazione interna: approvata “micro-organizzazione” Area 10 Cultura e Partecipate

Il Comune di Foggia mette mano all’assetto interno dell’Area 10 – Cultura e Partecipate, approvando una nuova “micro-organizzazione”

PA Foggia. Riorganizzazione interna: approvata “micro-organizzazione” Area 10 Cultura e Partecipate

Consiglio Comunale Foggia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia mette mano all’assetto interno dell’Area 10 – Cultura e Partecipate, approvando una nuova “micro-organizzazione” con organigramma, declaratoria e criteri di assegnazione del personale. La determinazione – adottata dal dirigente dell’Area 10 – mira a definire in modo puntuale uffici, attività e responsabilità, con l’obiettivo dichiarato di ottimizzare flussi procedimentali e tempi di esecuzione.
Nell’atto vengono richiamati i principali strumenti di programmazione e regolazione dell’ente (DUP, bilancio, PIAO), collocando l’intervento organizzativo nel quadro della pianificazione amministrativa.

La determinazione approva:
Allegato A (organigramma);
Allegato B (declaratoria di funzioni e servizi, con personale impiegato per unità organizzativa);
Allegato C (organizzazione del personale e dei procedimenti, non pubblicato “no web”).

Uno dei punti centrali è la definizione di criteri per l’assegnazione delle attività: professionalità, esperienza, istruzione e attitudine dei dipendenti, con l’intento di concentrare competenze omogenee negli stessi uffici e ridurre dispersioni organizzative.

Sul piano della trasparenza, l’atto dispone la pubblicazione degli allegati che possono essere resi pubblici nelle sezioni dedicate dell’Amministrazione trasparente, mentre gli allegati non pubblicabili restano accessibili secondo le regole dell’accesso agli atti.

È inoltre specificato che il provvedimento non comporta impegno di spesa, trattandosi di misura organizzativa interna.

La determinazione include anche disposizioni operative: notifica ai dipendenti dell’Area, obbligo di passaggio di consegne per i procedimenti in itinere, e trasmissione al responsabile della Transizione digitale e alle parti sindacali per l’informativa prevista dal contratto.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO