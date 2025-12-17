PA Manfredonia. Gettoni di presenza: liquidati 26mila euro ai consiglieri per sedute e commissioni (settembre-ottobre)

Con determinazione n. 2553 dell’11 dicembre 2025, il Comune di Manfredonia dispone la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e alle Commissioni consiliari permanenti, riferite ai mesi di settembre e ottobre 2025. L’importo complessivo liquidato è pari a 26.261,54 euro.

Si precisa che la somma è per tutti i consiglieri riferita a tutte le sedute/commissioni di settembre e ottobre.

L’atto richiama la normativa di riferimento (tra cui il regolamento nazionale sui gettoni e le disposizioni del TUEL), ribadendo un principio centrale: il pagamento è subordinato alla effettiva partecipazione. Viene inoltre richiamata la regola interna secondo cui il consigliere ha diritto al gettone se partecipa ai lavori per un tempo non inferiore alla metà della durata della seduta.

Nel provvedimento si fa riferimento anche al Piano di riequilibrio dell’ente e alla scelta di fissare un tetto massimo annuo percepibile da ciascun consigliere (per contenere la spesa), oltre al chiarimento ministeriale che esclude il gettone in caso di sedute andate deserte.

La spesa complessiva viene imputata ai capitoli di bilancio indicati nell’atto (gettoni e IRAP), con la precisazione che le somme per ciascun consigliere restano nei limiti previsti. La determinazione dispone infine l’emissione dei mandati di pagamento e la pubblicazione all’Albo pretorio.

A cura di Michele Solatia.