PinQua “Borgo Croci”: approvato il 1° SAL (lavori a tutto il 5 dicembre 2025) e certificato di pagamento

Sul fronte dell’edilizia residenziale sociale e della rigenerazione, il Comune di Foggia approva la documentazione relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori per l’intervento PinQua “Borgo Croci” (Id 292), collegato al PNRR Missione 5. Il provvedimento prende atto della trasmissione del Direttore dei Lavori (prot. 211794 del 15/12/2025) e dell’insieme degli elaborati contabili (libretto misure, registro contabilità, sommario, SAL, tabella ricalibrazione).

Il SAL riguarda opere eseguite a tutto il 05/12/2025. L’importo indicato per il certificato di pagamento n.1 (16/12/2025) è pari a 168.080 euro, di cui 152.800 euro imponibile (al netto di ribasso e ritenute) e 15.280 euro di IVA al 10%.

La determina evidenzia inoltre alcuni passaggi istruttori tipici per questo tipo di atti: dalla verifica del DURC con validità e scadenza riportate, fino ai riferimenti sulla richiesta in materia antimafia (BDNA), e precisa che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento.

Il punto politico-amministrativo è chiaro: l’approvazione del primo SAL certifica un avanzamento “misurato” e contabilizzato, indispensabile per mantenere in moto la catena dei pagamenti e la regolarità dell’esecuzione, soprattutto su interventi che impattano su fabbisogni abitativi e recupero urbano.

A cura di Giovanna Tambo.