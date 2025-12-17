Edizione n° 5917

Progetto antiviolenza "R.I.S.A.L.T.O.": accertati e impegnati 100 mila euro nel bilancio 2025

BILANCIO Progetto antiviolenza “R.I.S.A.L.T.O.”: accertati e impegnati 100 mila euro nel bilancio 2025

Progetto antiviolenza “R.I.S.A.L.T.O.”: accertati e impegnati 100 mila euro nel bilancio 2025

Centro Antiviolenza “Carmela Morlino” - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

Sul versante del contrasto alla violenza di genere, una determinazione dell’Ufficio di Piano registra l’accertamento e l’impegno di 100.000 euro riferiti al progetto antiviolenza denominato “R.I.S.A.L.T.O.”, a valere sul Bilancio 2025.

Nel testo si evidenzia che, per l’attuazione delle attività previste dal programma (orizzonte temporale indicato di 24 mesi dall’avvio), è prevista l’erogazione al soggetto attuatore/gestore del Centro Antiviolenza “Carmela Morlino” di una anticipazione pari a 90.000 euro, con indicazione della composizione del raggruppamento coinvolto.
La parte contabile dà conto dell’accertamento di entrata collegato al contributo regionale e della relativa iscrizione in bilancio (capitolo indicato nel documento).

Il segnale, oltre la contabilità, è istituzionale: la formalizzazione di risorse e anticipazioni mira a garantire continuità operativa ai servizi antiviolenza, dai percorsi di protezione e accoglienza fino al sostegno all’autonomia, in raccordo con la programmazione regionale.

A cura di Giovanna Tambo.

