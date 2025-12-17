Edizione n° 5917

Home // Economia // “Quota povertà estrema” 2024: il Comune accerta e impegna 102.926,44 euro per interventi e servizi

COMUNE “Quota povertà estrema” 2024: il Comune accerta e impegna 102.926,44 euro per interventi e servizi

Il provvedimento prende atto che la Regione Puglia ha assegnato all’Ambito Territoriale Sociale di Foggia la somma di 102.926,44 euro

“Quota povertà estrema” 2024: il Comune accerta e impegna 102.926,44 euro per interventi e servizi

Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

Arriva un atto contabile destinato a incidere direttamente sulle politiche sociali cittadine: l’Area 4 Servizi alla Persona dispone accertamento e impegno di spesa della Quota Povertà Estrema – annualità 2024, per complessivi 102.926,44 euro, con CUP B79I25018670001.

Il provvedimento prende atto che la Regione Puglia, dopo l’approvazione della programmazione regionale del Fondo e la ripartizione pubblicata sul BURP, ha assegnato all’Ambito Territoriale Sociale di Foggia la somma di 102.926,44 euro per interventi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora.

Sul piano operativo l’atto dispone:
accertamento dell’entrata sul capitolo indicato (trasferimento regionale) e impegno della spesa sul capitolo dedicato agli interventi.

In un contesto sociale segnato dall’emergenza abitativa e dall’aumento delle fragilità, la determina rappresenta un passaggio amministrativo essenziale: senza accertamento e impegno, le risorse non diventano concretamente spendibili e i servizi (dall’assistenza materiale alle misure di accompagnamento) rischiano di restare sulla carta.

A cura di Giovanna Tambo.

