Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato'

La giudice Maria Beatrice Parati ha ritenuto congruo il risarcimento offerto da Leonardo Apache La Russa, accusato di revenge porn, stabilendo che per lui non è necessario un percorso di giustizia riparativa, provvedimento che di fatto estingue il reato.

L’inchiesta riguarda due episodi distinti di diffusione di immagini sessualmente esplicite senza consenso, aggravati dall’uso di strumenti telematici. La vicenda risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, quando La Russa avrebbe registrato un video di un rapporto sessuale con una ragazza e lo avrebbe inviato al suo amico, il deejay Tommaso Gilardoni. A Gilardoni è stata contestata la successiva condivisione del video a un’altra persona.

Lo scorso ottobre entrambi erano stati definitivamente archiviati dal gip per violenza sessuale. La difesa di La Russa, rappresentata dagli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni, aveva formalizzato l’offerta risarcitoria, inizialmente considerata valida dalla Procura solo se accompagnata da un percorso riparativo, percorso che però non aveva soddisfatto la giovane ripresa nei video.

Con la decisione odierna, la giudice ha dichiarato congrua l’offerta di risarcimento, sancendo di fatto la chiusura della vicenda per La Russa, mentre Gilardoni è stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa per aver inoltrato il video a terzi.

Lo riporta adnkronos.com.