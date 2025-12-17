Sequestrato olio di oliva alterato venduto per extravergine

Venduto per ‘extravergine di oliva 100% italiano locale di Altamura’, era in realtà miscelato con olio di semi. Lo hanno scoperto i miliari della guardia di finanza a Fasano nell’ambito di controlli in diverse attività commerciali della provincia e nei mercati settimanali.

Il titolare del negozio dove è stato scoperto il prodotto contraffatto è stato denunciato per frode in commercio. Nel corso di un altro controllo presso un imbottigliatore di Fasano, i militari hanno sequestrato altri 391 litri di olio extravergine italiano in quanto stoccato per la successiva vendita in contenitori con etichette prive delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa di settore.

Lo riporta l’ANSA