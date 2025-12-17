Edizione n° 5917

BALLON D'ESSAI

ALESSANDRA MORETTI // Qatargate, il Parlamento Europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti
17 Dicembre 2025 - ore  10:58

CALEMBOUR

ASSEDIO // Stornara sotto assedio: sei furti in una notte e un paese ormai senza banche né poste
17 Dicembre 2025 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Stadio “Zaccheria”: approvata variante di assestamento e recepito l’Ordine di servizio

VARIANTE Stadio “Zaccheria”: approvata variante di assestamento e recepito l’Ordine di servizio

Nuovo passaggio amministrativo per i lavori PNRR di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale “Pino Zaccheria”

Stadio “Zaccheria”: approvata variante di assestamento e recepito l’Ordine di servizio

Stadio Zaccheria - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Nuovo passaggio amministrativo per i lavori PNRR di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale “Pino Zaccheria”: una determinazione dell’Area 9 recepisce l’Ordine di Servizio n.2 (11/10/2025) e approva la perizia di variante di assestamento trasmessa dalla Direzione Lavori con nota prot. 212931 del 09/12/2025, richiamando il quadro normativo di riferimento per le varianti in corso d’opera.

Secondo quanto riportato nell’atto, l’Ordine di servizio n.2 non comporta incremento del valore contrattuale: prevede infatti l’esecuzione di opere aggiuntive ritenute necessarie (tra cui interventi sull’area sosta autobus, sull’impianto di illuminazione) compensate da opere in meno stralciate dall’appalto.

La determinazione ricostruisce inoltre passaggi e presupposti del procedimento, ricordando che l’intervento è identificato da CUP B78I21001000001 e CIG 9571327CE5, e inquadra gli adempimenti di legalità e integrità amministrativa (incluso il richiamo all’assenza di cause di conflitto di interessi, secondo gli atti organizzativi e anticorruzione richiamati).

L’obiettivo, nella sostanza, è mettere ordine tecnico-contabile a una rimodulazione “di assestamento” che consenta la prosecuzione dei lavori senza alterare il perimetro economico complessivo, garantendo tracciabilità degli atti e continuità dell’esecuzione in un cantiere strategico per la città.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO