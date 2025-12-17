Stadio “Zaccheria”: approvata variante di assestamento e recepito l’Ordine di servizio

Nuovo passaggio amministrativo per i lavori PNRR di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale “Pino Zaccheria”: una determinazione dell’Area 9 recepisce l’Ordine di Servizio n.2 (11/10/2025) e approva la perizia di variante di assestamento trasmessa dalla Direzione Lavori con nota prot. 212931 del 09/12/2025, richiamando il quadro normativo di riferimento per le varianti in corso d’opera.

Secondo quanto riportato nell’atto, l’Ordine di servizio n.2 non comporta incremento del valore contrattuale: prevede infatti l’esecuzione di opere aggiuntive ritenute necessarie (tra cui interventi sull’area sosta autobus, sull’impianto di illuminazione) compensate da opere in meno stralciate dall’appalto.

La determinazione ricostruisce inoltre passaggi e presupposti del procedimento, ricordando che l’intervento è identificato da CUP B78I21001000001 e CIG 9571327CE5, e inquadra gli adempimenti di legalità e integrità amministrativa (incluso il richiamo all’assenza di cause di conflitto di interessi, secondo gli atti organizzativi e anticorruzione richiamati).

L’obiettivo, nella sostanza, è mettere ordine tecnico-contabile a una rimodulazione “di assestamento” che consenta la prosecuzione dei lavori senza alterare il perimetro economico complessivo, garantendo tracciabilità degli atti e continuità dell’esecuzione in un cantiere strategico per la città.

A cura di Giovanna Tambo.