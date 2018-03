Di:



Manfredonia – EDIZIONE numero 61 per il Carnevale di Manfredonia, “quest’anno organizzato per la prima volta dall’Agenzia del Turismo ed in programma il 2, 3, 4, 8 e 9 marzo 2014”. Come da tradizione il sipario si è alzato ieri – 17 gennaio giorno di Sant’Antonio Abate (“Sant’Andunje, masckere e sune!” – Sant’Antonio, maschere e suoni) – con una serata spettacolo in Piazza del Popolo a partire dalle ore 19. La serata, presentata da Roberta Morise, nota showgirl e presentatrice Rai, e da due validi talenti locali Dominick Lombardi e Vincenzo D’Oria, ha svelato i dettagli del Carnevale di Manfredonia ed il suo programma e protagonisti, con musica live dei ‘Franklin’ e dei dj di Rete Smash. VIDEO PERCORSO – MONDELLI/COCOMAZZI

FOTOGALLERY MICHELE RINALDI – MR. FOTO MANFREDONIA

Manfredonia, presentata la 61^ Edizione del Carnevale (Ftgallery – VIDEO Percorso) ultima modifica: da

