Carnevale Manfredonia: 7 Gruppi in concorso e le scuole (NOMI e DATE)

Di:

Manfredonia, 18 gennaio 2018. Come sempre i veri e grandi protagonisti della 65^ edizione del Carnevale di Manfredonia saranno gli originali e coloratissimi Carri Allegorici e Gruppi mascherati che travolgeranno il pubblico con i loro proverbiali colori, simpatia e manufatti di alto livello artigianale ed estetica.

Ben sette i Gruppi in concorso: Associazione la fenice – “L’isola che non c’è”, Associazione Anime del Sud – “The Circus”, Associazione Magicaboola – “Giocando si impara …anche a carnevale”, Associazione X|Y – “Sogno di Vetro”, Associazione culturale san Michele – “L’antico Egitto”, Associazione South street movement” – “The avengers”, Associazione Acli il Bracciante di Zapponeta – “The scarecrow: lo scacciapaure”.

Non potevano mancare gli Istituti scolastici Superiori: I.t.e. G.Toniolo – “Avatar”, Liceo classico-liceo scientifico “Galilei\A.Moro” – “Dracarys: i liceali infiammano il carnevale” e Liceo A. G Roncalli – “Tutto torna… Roncalli mai fuori moda”.

Tre le Associazioni dei cartapestai: “Associazione Amici del Carnevale di Manfredonia” – celebrazione degli 80 anni di Renzo Arbore, “Associazione Non Solo Arte” – celebrazione dei 90 anni di Topolino ed un terzo soggetto proveniente da fuori i confini regionali.

La Gran Parata (11 febbraio 2017) prenderà il via alle 10 (percorso Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Piazzale Ferri) con in testa le 10 bellissime Principesse del Carnevale di Manfredonia.

4 FEBBRAIO 2018. Il fiore all’occhiello del Carnevale di Manfredonia è la Parata delle Meraviglie, manifestazione unica al mondo nel suo genere. Migliaia di alunni degli Istituti Comprensivi (Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di Primo Grado) invaderanno le strade con i loro originali e variopinti costumi e la loro sprizzante spensieratezza.

Sartorialità ed estro di docenti, mamme, zie e nonne che, instancabilmente per giorni realizzano assieme vestiti ed accessori negli spazi scolastici con ogni sorta di materiale, sono gli ingredienti segreti della “Sfilata delle Meraviglie” a cui l’Unicef anche quest’anno ha concesso il patrocinio per il suo fine pedagogico e di valorizzazione dell’infanzia. A sfilare saranno i seguenti Istituti Comprensivi: S.G. Bosco – “Il bosco incantato”, Croce Mozzillo – ” Le fiabe russe. Tra sogno e realtà”, Giordani De Sanctis – “Ze Peppe e i giocolieri”, Perotto Orsini – “Ze Peppe nell’anno del Dragone”, Ungaretti Madre T.di Calcutta -” I colori di Rio”.

La Gran Parata prenderà il via alle ore 10 (percorso Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Piazzale Ferri) .

GOLDEN NIGHT – 13 FEBBRAIO 2018. Rivivi in notturna, con il fascino di abiti e carri allegorici illuminati, la magia del Carnevale di Manfredonia. La Golden Night mette in luce l’originalità dei coloratissimi Carri Allegorici e Gruppi mascherati. Ben sette i Gruppi in concorso: Associazione la fenice – “L’isola che non c’è”, Associazione Anime del Sud – “The Circus”, Associazione Magicaboola – “Giocando si impara …anche a carnevale”, Associazione X|Y – “Sogno di Vetro”, Associazione culturale san Michele – “L’antico Egitto”, Associazione South street movement” – “The avengers”, Associazione Acli il Bracciante di Zapponeta – “The scarecrow: lo scacciapaure”. Non potevano mancare gli Istituti scolastici Superiori: I.t.e. G.Toniolo – “Avatar”,

Liceo classico-liceo scientifico “Galilei\A.Moro” – “Dracarys: i liceali infiammano il carnevale” e

Liceo A. G Roncalli – “Tutto torna… Roncalli mai fuori moda”. Tre le Associazioni dei cartapestai: “Associazione Amici del Carnevale di Manfredonia” – celebrazione degli 80 anni di Renzo Arbore, “Associazione Non Solo Arte” – celebrazione dei 90 anni di Topolino ed un terzo soggetto proveniente da fuori i confini regionali.

La Golden Night prenderà il via alle 18 (Percorso – Raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta, Piazzale Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi) con in testa le 10 bellissime Principesse del Carnevale di Manfredonia.

(Fonte: Carnevale di Manfredonia)